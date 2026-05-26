Carlos Alsina suelta la bomba sobre su relevo en Onda Cero

Carlos Alsina ha soltado la bomba en pleno 'Más de Uno': se retira del tramo informativo. Lleva 33 años levantándose de madrugada, según recoge su biografía en Wikipedia, y esta mañana ha confesado que ya no tiene la energía para seguir al pie del cañón. 'Me he gastado', ha admitido con una franqueza que que ya querrían muchos políticos.

Una 'autorrelegación' que no se veía en la radio española

El propio Alsina ha usado la palabra 'relegado' porque sabe que dejar el tramo informativo de la mañana es dar un paso atrás. Pero lo ha hecho sin dramas y con un pacto cerrado en marzo con la dirección de Atresmedia. A partir de septiembre, seguirá en el programa, sí, pero solo en el segundo tramo: el del humor, la ficción y el entretenimiento. La parte dura de la actualidad se la deja a Rafa Latorre.

Alsina ha sido transparente hasta el punto de reconocer que la dirección intentó disuadirlo. No hubo manera. A sus 56 años, prefiere madrugar menos y dedicarse a lo que él llama 'dar un poco de felicidad' a la audiencia. Una decisión que, según él, es 'probablemente inédita' en la radio española: una autorrelegación pactada y sin rencores.

Publicidad

Latorre hereda las mañanas y García Aller se consolida

Rafa Latorre, que ha batido todos los récords de audiencia de 'La Brújula' en sus cuatro temporadas, será el nuevo capitán de la nave mañanera. Alsina lo ha bendecido como 'la persona idónea para dotar de nueva energía' al programa. Un ascenso que huele a cantera: Latorre llegó a Onda Cero hace años y ha ido escalando con solvencia.

Para sustituirle en 'La Brújula', la cadena apuesta por Marta García Aller, una de las voces más reconocibles de 'Más de Uno'. También es un fichaje de casa, con dos décadas de trayectoria en la radio, siempre ligada al universo Alsina. La apuesta es clara: continuidad y renovación generacional sin romper la marca.

La SER también se mueve: Barceló sale por la puerta de atrás

La noticia de Alsina ha coincidido con un movimiento sísmico en la competencia. Àngels Barceló ha confirmado que no renovará con la Cadena SER. Después de 21 años en la emisora y casi siete al frente de 'Hoy por Hoy', la periodista se va en un clima de tensiones internas. La dirección, encabezada por Fran Llorente desde mayo de 2024, ha optado por no ofrecerle la renovación.

Barceló ha sido sincera: 'a lo mejor no' era la decisión que quería tomar. La SER pierde a la conductora del magacín líder de la radio española, justo cuando Onda Cero rearma sus mañanas. El contraste es brutal: Alsina se va por agotamiento y en sus propios términos; Barceló es relevada tras meses de conflicto editorial. El programa, por el que han pasado Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga o Carles Francino, deja una vacante histórica en la parrilla matinal.

En la misma mañana, dos iconos de las ondas ponen fin a una era. Queda por ver si el relevo generacional convence a un oyente cada vez más disperso.

Las mañanas de la radio se reinician a un año de las elecciones

El terremoto llega en un momento clave. En 2027 hay elecciones generales y los programas matinales siguen siendo el ágora política de este país. Con Carlos Herrera en la COPE como único superviviente del triunvirato de comunicadores, la batalla por la audiencia se recrudece. Latorre y el futuro sustituto de Barceló (aún sin nombre) tendrán que hacerse un hueco en un prime time radiofónico que se mide en décimas.

Alsina ha dejado claro que no se va a la competencia. Desmintió con sorna cualquier rumor de fichaje por la SER: la última vez que habló con un directivo de la cadena fue en un autobús durante el Día de la Radio de 2025. Curiosamente, el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, ha confesado en más de una ocasión que escucha 'Más de Uno' cada mañana. Ironías del destino.

La radio española arrancará el próximo curso con caras nuevas en dos de sus tres principales marcas informativas. Un relevo generacional que, a diferencia de otras veces, se ha cocinado a fuego lento y sin traiciones aparentes, al menos en Onda Cero. En la SER, el sabor es bien distinto.

Publicidad

El chisme en 3 claves (TL;DR)