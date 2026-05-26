Llega a Movistar Plus la obra maestra de DreamWorks que humilló a Disney y arrasó en premios: 'Robot Salvaje'

Si pensabas que Disney era intocable en el mundo de la animación, DreamWorks acaba de recordarnos que el rey tiene muy mala memoria. 'Robot Salvaje', la adaptación de la novela de Peter Brown que arrasó en los premios Annie y conquistó a la crítica, ya está disponible en Movistar+ para todo aquel que quiera llorar a moco tendido desde el sofá. Y cuando decimos llorar, no es broma: TikTok se convirtió en un desfile de espectadores grabándose con los ojos hinchados tras verla.

De Shrek a la cima: DreamWorks le planta cara a Disney

Dirigida por Chris Sanders —el mismo que nos dio 'Lilo & Stitch' y 'Cómo entrenar a tu dragón'—, esta cinta supuso un éxito rotundo en en la taquilla global, acumulando 334,5 millones de dólares con un presupuesto de solo 78 millones. Números que, en plena era post-pandemia y para una historia original sin franquicia previa, hicieron temblar los cimientos del castillo de Mickey.

La película se llevó nueve premios Annie, el equivalente a los Oscar de la animación, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección. También ganó el galardón del Sindicato de Productores y el Critics' Choice Award, y sumó tres nominaciones al Oscar. Todo el mundo habló de un DreamWorks que recuperaba su brillo más genuino, ese que parecía perdido entre secuencias de 'Kung Fu Panda' y 'Los Croods'.

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Nueve premios Annie, un Globo de Oro y tres nominaciones al Oscar: DreamWorks no solo resucitó su era dorada, sino que le dio a Disney un repaso que no olvidará.

Lágrimas en TikTok: ¿por qué 'Robot Salvaje' es imposible de ver sin pañuelos?

La trama sigue a Roz, una robot asistente de voz cálida y programación doméstica que, tras un naufragio, termina varada en una isla sin humanos. Diseñada para recibir órdenes, acaba criando a un pequeño ganso huérfano después de destruir accidentalmente su nido. Lo que arranca como una comedia de choque tecnológico se convierte en un viaje emocional que aborda la maternidad, la pertenencia y la identidad sin caer en el azúcar fácil.

Fue imposible contenerse. Las redes se inundaron de vídeos de espectadores secándose las lágrimas incluso minutos después de los créditos. 'Robot Salvaje' se convirtió en el meme involuntario del año y, por supuesto, en uno de los fenómenos más orgánicos que recuerda DreamWorks. La gente no solo la recomendaba: la compartía como quien pasa un secreto que duele pero que hay que conocer.

El arte de pintar un bosque: el legado visual de Chris Sanders

Pero más allá del corazón, la película es un espectáculo visual que decidió romper con el fotorrealismo genérico. Inspirada por Studio Ghibli y los fondos de los clásicos de Disney, la dirección de arte optó por un estilo pictórico que emula las pinturas hechas a mano sobre una base tridimensional. Cada fotograma parece un lienzo en movimiento, con una calidez orgánica que ya quisieran muchas producciones que presumen de polígonos hiperrealistas.

Esa apuesta estética no es casual. Sanders quería que la naturaleza de la isla —los bosques, los animales, las tormentas— tuviera tanto protagonismo como la propia Roz. El resultado es una obra que pueden ver juntos un niño de seis años y un cínico de treinta sin que ninguno se aburra. Y eso, en la animación actual, vale mucho más que cualquier récord de taquilla.

DreamWorks ha demostrado que no necesita príncipes congelados ni islas encantadas con sello Disney para emocionar. 'Robot Salvaje' es la prueba de que una historia sencilla, contada con mimo y una dirección de arte valiente, puede competir —y ganar— donde parecía imposible. Y ahora, gracias a Movistar+, tienes la excusa perfecta para descubrir por qué todo el mundo lloraba en el cine.

El resumen para vagos (TL;DR)