"Callarse está bien": Alejandra Rubio recibe una oleada de críticas tras la publicación de su novela

Alejandra Rubio ha vuelto a sentarse frente a las cámaras, y su rápido regreso coincide con la publicación oficial de su primera novela, titulada 'Si decido arriesgarme', la cual se encuentra disponible en las estanterías desde el pasado 13 de mayo. Este debut dentro del sector editorial no ha dejado a absolutamente nadie indiferente y ha desatado un torrente de opiniones encontradas.

El mediático regreso de Alejandra Rubio

"No sé qué va a ser de mi vida": Alejandra Rubio devastada tras lo ocurrido con su novela | Fuente: Telecinco

La reaparición de Alejandra Rubio en la pequeña pantalla generó una enorme sorpresa entre los espectadores, especialmente tras su reciente y dramática despedida. Durante su encuentro con los presentadores Santi Acosta y Beatriz Archidona, así como con el resto de colaboradores habituales en el plató, la hija de Terelu Campos dejó muy claras sus intenciones desde el primer minuto de emisión.

Alejandra Rubio descubre las críticas de los colaboradores a su novela: Es el turno de Antonio Rossi.



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Lejos de querer alimentar antiguas controversias familiares o adentrarse en debates sobre su vida privada, justificó su presencia televisiva con una frase directa y concisa. "Estoy haciendo promoción", afirmó.

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No obstante, su firme intención de alejarse de las polémicas públicas no se ha cumplido en absoluto. El lanzamiento de su obra, escrita de manera poco convencional utilizando únicamente un teléfono móvil y un iPad, encendió los primeros debates en redes sociales.

Posteriormente, el contenido íntegro de la historia, marcado por una fuerte carga erótica, multiplicó exponencialmente los juicios sobre sus aptitudes reales como novelista. Las valoraciones despectivas han llegado incluso desde figuras muy reconocidas del panorama social español, como es el caso de Carmen Lomana.

Durante su asistencia a un evento organizado en la Plaza de toros de Las Ventas, la veterana colaboradora cuestionó duramente la viabilidad de este proyecto editorial expresando: "Fíjate el nivel cultural que tenemos en España".

La contundente respuesta de Alejandra Rubio a sus detractores

La contundente respuesta de Alejandra Rubio a sus detractores | Fuente: Telecinco

A pesar de los duros ataques que cuestionan su capacidad narrativa, Alejandra Rubio se refugia en los datos puramente objetivos. Su novela de romance contemporáneo cuenta con el sólido respaldo de la Editorial Planeta, ha logrado colarse en la lista de los ejemplares más vendidos de la semana y ya se encuentra preparando su segunda edición, tras agotar rápidamente una primera tirada que constaba de 6.000 ejemplares.

🪩 El club de lectura de ¡De Viernes!: Nuestros colaboradores leen fragmentos de la primera novela de Alejandra Rubio.



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Alejandra Rubio ha preferido utilizar sus propias plataformas digitales para lanzar un mensaje dirigido a todos aquellos que la juzgan con severidad. "Hay veces que callarse está bien, te vas haciendo mayor, una familia que cuidar y ya casi todo carece de importancia. Si tú lo ves azul pero en verdad sabemos que es verde, no pasa nada, yo sigo con los míos, durmiendo igual", publicaba.

En la misma publicación, Alejandra Rubio añadió: "Se puede debatir de todo pero si no es comparable, tampoco importa nada. Entonces, es mejor aprender a respirar, sostener y seguir… quien te mira con buenos ojos estará ahí y quien lo hace con malos, por nada que pase cambiará. Con todo lo que te tiren encima siempre hay que hacer algo", sentenció.

Los textos más íntimos y personales de Alejandra Rubio

Los textos más íntimos y personales de Alejandra Rubio | Fuente: Telecinco

Alejandra Rubio ha querido compartir con sus miles de seguidores una serie de escritos redactados en privado entre los meses de marzo y mayo de 2024. Estos textos coinciden en el tiempo con un periodo muy intenso, marcado principalmente por el inicio de su relación sentimental con Carlo Costanzia y la posterior confirmación de su embarazo.

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Alejandra Rubio reconoce que algunos fragmentos de su novela están inspirados en vivencias personales: "Hay cosas de mí en el libro".



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Uno de los fragmentos más destacados está dedicado a su madre, evidenciando el fuerte vínculo inquebrantable que las une. "Mi madre es esa que se levanta a satisfacer mi antojo de arroz amarillo aun sin tener el sofrito congelado, costándole el doble. Y yo a veces siento que lo que pienso está del lado equivocado. Aunque sucede al final, está más que escrito. Pero aún así me duele el doble. Me equivoco más de la cuenta", reflexionaba.

Su abuela, la comunicadora María Teresa Campos, también ocupa un lugar fundamental en estos diarios personales. Seis meses después de su fallecimiento, Alejandra Rubio le escribió unas palabras.

Lydia Lozano, sobre la actitud de Alejandra Rubio: "Siempre contestabas cabreada. Me gustaría verte con esa sonrisa".



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"No sé qué me dirías si vieras la situación en la que estoy, abuela, probablemente que todo pasará, aunque las dos, tú más que yo, sabemos que a veces tarda más de lo que nos gustaría", redactó. Finalmente, sobre su actual y feliz momento sentimental, compartió un mensaje esperanzador: "Que todo salga igual de fácil que cuando me acuesto en tu pecho y me duermo rápido. Que transformemos el miedo en locura y ya, que aunque lo hagamos temblando se haga y vaya bien".

La polarización del público ante el debut de Alejandra Rubio

La polarización del público ante el debut de Alejandra Rubio | Fuente: Telecinco

En portales de alcance global como Amazon, 'Si decido arriesgarme' acumula actualmente una puntuación media de 2.8 sobre 5 tras sus primeros días a la venta. Con un total de 16 valoraciones iniciales registradas, la pieza literaria refleja una división absoluta: o genera un entusiasmo pleno entre los lectores o un rechazo total.

Alejandra Rubio reaparece tras su parón televisivo y la publicación de su libro, y nos cuenta cómo está viviendo esta etapa de su embarazo.



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Por un lado, el sector del público que defiende la propuesta de Alejandra Rubio valora muy positivamente su estilo. "Es una novela muy bien escrita, con una lectura ágil y que te atrapa y hace que quieras seguir pasando páginas sin parar. Además, conecta muy bien con el público joven por su forma cercana y natural de contar la historia", destaca esta reseña.

En el extremo opuesto, las críticas más severas apuntan directamente hacia la calidad de la prosa empleada. Un usuario anónimo expresó su profunda decepción tras la compra señalando que el texto resulta ser "Infumable, mal escrito, plano, con profusión de frases hechas y vocabulario escaso y repetitivo".