"Le cuesta hacer su vida": El inesperado divorcio de Morante de la Puebla tras más de una década de matrimonio

Morante de la Puebla y su pareja, Elisabeth Garrido, han tomado la decisión de divorciarse. Este paso legal se produce en el más absoluto de los silencios, marcando el triste final de una etapa que ha sumado dieciséis años de relación ininterrumpida y quince años de matrimonio formal.

El respetado diestro y su ya exmujer comparten la crianza de dos hijas en común, llamadas Marta y Lola, fruto de una convivencia que siempre se caracterizó por esquivar con astucia el foco mediático. Ambos han decidido emprender caminos separados de forma definitiva, dejando atrás no solo el hogar familiar, sino también proyectos empresariales conjuntos, como el conocido bar de copas que regentan.

Toda esta delicada información sale a la luz, justo después de que el torero pasara por las manos de los cirujanos el pasado veinte de abril para tratar las graves heridas derivadas de la cogida que sufrió en el coso de la Maestranza de Sevilla.

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Fieles a sus principios, ni Morante de la Puebla ni Elisabeth Garrido han querido emitir declaraciones públicas al respecto. Esta hermética postura responde a un deseo expreso de blindar el bienestar emocional de sus hijas y gestionar los trámites legales en la más estricta intimidad.

El libro que destapa la nueva realidad de Morante de la Puebla

El libro que destapa la nueva realidad de Morante de la Puebla | Fuente: Amazon

La confirmación de la ruptura matrimonial ha llegado a los medios a raíz del reciente lanzamiento del libro redactado por el experto periodista Vicente Zabala de la Serna, titulado 'Memoria de Morante. El adiós y regreso de un genio herido'. A lo largo de los capítulos, el escritor detalla los momentos más determinantes del diestro sevillano, abordando de frente su brillante trayectoria en los ruedos y los duros baches de su ámbito doméstico.

Los datos aportados señalan que la crisis se evidenció ante el público el doce de octubre de 2025. Durante aquella tarde, Morante de la Puebla dejó atónitos a todos los tendidos al cortarse la coleta de manera abrupta en la plaza de toros de Las Ventas. Aquel acto de renuncia escondía motivos mucho más dolorosos que el simple agotamiento físico provocado por las corridas.

Tras aquel sonado episodio, la propia madre del torero aclaró que su hijo debía viajar hasta la ciudad de Lisboa para someterse a una revisión urgente con el doctor Antonio Sampaio. No obstante, antes de cruzar la frontera hacia Portugal, el diestro fijó una parada en su casa de Puebla del Río porque, tal y como afirma el autor de la biografía, tenía "pendientes dolorosos asuntos personales por resolver".

Conforme avanza la lectura, el periodista no esquiva la realidad y expone el secreto mejor guardado de Morante de la Puebla, confirmando que la ruptura fue clave en la pausa temporal que el torero demandó hace unos meses.

El libro plasma los hechos utilizando las siguientes palabras: "Morante ha regresado a La Puebla para resolver algunos asuntos personales delicados. Una segunda separación matrimonial que, por ser parte de su estricta intimidad, no puede serlo de estas páginas. El maestro se ha divorciado de Elisabeth Garrido, con quien tiene dos niñas. La crisis de pareja ha pesado también en su ánimo".

Los duros obstáculos de salud que afronta Morante de la Puebla

Los duros obstáculos de salud que afronta Morante de la Puebla | Fuente: RTVE

Más allá del irremediable desgaste propio de una larga convivencia, parece comprobado que los severos problemas de salud mental que arrastra Morante de la Puebla agravaron la tensión dentro del matrimonio.

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El torero conforma una excepción dentro del sector al haber hablado abiertamente sobre su realidad médica. Desde hace más de dos décadas, sufre el peso de una depresión resistente, acompañada de repentinos episodios que le provocan una dura pérdida de la memoria. Si a este complejo panorama le sumamos que el maestro padece de agorafobia, resulta fácil comprender que mantener una rutina familiar estable conlleva un esfuerzo gigantesco.

La incansable búsqueda de soluciones clínicas ha marcado el ritmo vital de Morante de la Puebla. En el año 2004, el torero cruzó el océano hasta llegar a Miami para someterse a polémicas sesiones de electroshock. Pese a lo llamativo del procedimiento, el propio diestro admitió en una entrevista posterior que la técnica le sentó bastante bien.

A pesar de los tratamientos, las continuas recaídas requieren de mucha entereza. Las recientes declaraciones de Morante de la Puebla adquieren hoy un matiz muy revelador. Hace tan solo unos días, hablando para las páginas del diario argentino 'Clarín', el torero explicaba: "Ahí vamos, luchando. Poniéndole mucha ilusión a que el mal tiempo pase, llegue lo bueno y podamos disfrutar con todos vosotros de lo que es mi vida y de lo que me gusta". Aunque la afición creía que el maestro estaba "luchando" exclusivamente contra su depresión, ahora descubrimos que la batalla se libraba también en los juzgados.