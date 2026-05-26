Chainsaw Man revela su portada final con un Denji estilizado que los fans ya consideran la mejor de la serie

Veinticuatro tomos después, Chainsaw Man se despide con una portada que ha puesto a los fans de acuerdo: la mejor de la serie. El Denji que dibuja Tatsuki Fujimoto en esta última cubierta es puro estilo, una mezcla de melancolía y evolución que resume todo lo que ha sido el manga hasta ahora. La ilustración ha volado de timeline en timeline, y la frase ‘el mejor Denji de toda la obra’ ya es trending topic.

La portada corresponde al tomo 24, que cierra una etapa clave de la historia. No es un final definitivo —Fujimoto se guarda giros—, pero funciona como despedida simbólica antes de lo que viene. El dibujo prescinde de estridencias: un Denji contenido, elegante, con una expresión que sabe a todo lo que ha perdido. La paleta de colores es sobria, y el trazo tiene esa madurez que solo aparece cuando un autor quiere mandar un mensaje sin palabras.

Una portada que habla más que veinte capítulos

Chainsaw Man siempre ha jugado con la brutalidad y el humor negro, así que ver a Denji en modo contemplativo descoloca. Aquí no hay sangre ni motosierras desplegadas. Hay un fondo casi vacío, una postura relajada y una mirada que algunos lectores comparan con la de los protagonistas de los dramas más secos de Fujimoto.

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El diseño refleja la evolución emocional del personaje: del adolescente sin aspiraciones que solo quería tocar pechos a alguien que carga con decisiones imposibles. Esa dualidad entre lo ultraviolento y lo introspectivo es lo que hace que Chainsaw Man no sea un shonen más. La portada lo entiende, y por eso funciona tan bien como despedida de etapa.

El fandom se rinde ante el nuevo Denji

Desde que la imagen se filtró, las redes arden. En X, los hilos comparan esta portada con las anteriores y hay consenso: ninguna había capturado así el arco del personaje. Fans de habla hispana han llenado X de comentarios, y no exageramos si decimos que el hype es real. El debate sobre qué pasará después está servido, porque todos saben que Fujimoto no da puntada sin hilo.

La reacción también ha llegado a TikTok, con edits que cruzan el nuevo Denji con bandas sonoras melancólicas. No es casualidad que el tono nostálgico conecte tanto: llevamos años viendo cómo el protagonista se rompe, y ahora toca verle recoger los pedazos.

No es solo un dibujo bonito: es la traducción gráfica de todo lo que Denji ha perdido y lo que está a punto de ganar.

Fujimoto: el arte de cerrar ciclos sin dar explicaciones

Tatsuki Fujimoto tiene licencia para hacer lo que quiera. Lo demostró con Fire Punch y lo confirma con Chainsaw Man: sus finales de arco no necesitan grandes monólogos. Basta con una imagen. Esta portada sigue esa línea: silencio, un rostro y la certeza de que el siguiente giro va a doler. La industria del manga está llena de cierres apresurados; aquí el timing es quirúrgico.

La adaptación al anime por parte de MAPPA amplificó el fenómeno, pero el manga sigue siendo el núcleo. Con el tomo 24, Fujimoto deja la serie en un punto de inflexión ideal para especular. ¿Nuevos enemigos? ¿Una transformación más radical? El autor guarda silencio, y la portada no da pistas, solo sentimientos. Lo demás, como siempre, será cuestión de esperar a la siguiente página.

El resumen para vagos (TL;DR)