Alpargatas de cuña azul cielo en El Corte Inglés: el calzado ideal para vestidos ibicencos

Reconócelo, dar con el zapato perfecto para esos vestidos ibicencos que tanto molan en verano es un lío. Pues bien, yo he encontrado la solución en El Corte Inglés —sí, con doble espacio— y no pienso guardármela. Se trata de unas alpargatas de cuña azul cielo que están haciendo mucho ruido, y te cuento por qué creo que merecen un hueco en tu armario.

Por qué estas alpargatas de cuña azul cielo son tan especiales

El modelo en cuestión viene firmado por Blogger y está disponible en la web de El Corte Inglés. Lo primero que engancha es su color 'Blue Moon', un azul pastel que parece sacado de una tarde de verano en Formentera. No es el típico nude ni el blanco de siempre: este tono cielo rompe los esquemas y le da un aire fresquísimo a cualquier look.

Además, la combinación de materiales es un acierto total. Llevan efecto ante en la parte superior y una suela de yute trenzado que recorre también el empeine, creando un contraste entre lo sofisticado y lo artesanal que las hace únicas. Para rematar, incluyen unos detalles dorados muy discretos que levantan el zapato hasta el punto de que puedes llevarlo incluso en un look de invitada sin parecer que vas disfrazada.

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Son el zapato que convierte cualquier vestido de lino en un look de invitada sin esfuerzo

Cómo hacer un lookazo con un vestido de lino y sin complicarte

La magia de estas cuñas es que prácticamente se combinan solas. Yo las pondría con un vestido de lino corto, amplio y veraniego, de esos que te pones en un momento y te sientes arreglada al instante. Añade un bolso con tejido natural, como el de la foto que ha enseñado Emily Ratajkowski en Instagram, y tendrás un estilismo de diez para una cena con amigas o una cita informal. Todo con la estética estival a tope pero sin pasarte de arreglada.

Otro puntazo es que, al llevar cuña, alargan visualmente la pierna sin que te duelan los pies al final del día. La altura de la cuña es media —perfecta para caminar sin sufrir— y la base de yute es estable. Vamos, que aguantan una tarde de terrazas y paseos marítimos sin rechistar.

¿Realmente merecen la pena la inversión?

Mira, después de verlas en mil y una cuentas de moda y de comprobar los acabados en la web de El Corte Inglés, te digo que sí. No estamos ante un clon low cost de usar y tirar. Son un calzado con empaque, que te va a dar mucho juego de mayo a septiembre. Además, el color azul cielo es tendencia este 2026, así que te vas a sentir a la última sin tener que gastar una barbaridad.

El único 'contra' es que, como suele pasar con los zapatos que molan en plena temporada, van volando de los estantes. Así que mi consejo es que no te duermas si ves tu número disponible.

🛒 Directo al grano

Precio: asequible (consulta la web de El Corte Inglés porque ronda los 30-40 euros y puede cambiar según talla). Dónde encontrarlas: en la tienda online de El Corte Inglés y en sus centros físicos —busca en la sección de calzado de mujer. Fecha de la promo: precio habitual de temporada, sin descuento extra por ahora, pero vale muchísimo la pena.