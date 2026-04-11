Casi todos los equipos de Primera y Segunda usarán camisetas retro menos el Real Madrid

El fútbol profesional en España preparó un evento sin precedentes para este fin de semana, del 10 al 13 de abril. La patronal ha diseñado la denominada Jornada Retro para la presente temporada, una cita en la que el Real Madrid ya ha confirmado su ausencia total. De hecho, ya lo hizo.

Esta iniciativa busca rendir un homenaje a la trayectoria de los clubes y estrechar lazos con los aficionados de todas las edades. Durante esta jornada 31, la estética de los recintos deportivos cambiará para recuperar elementos visuales del pasado. Sin embargo, la entidad presidida por Florentino Pérez ha tomado la determinación de no adherirse a esta propuesta bajo ningún concepto.

​Casi cuarenta equipos españoles confirman el uso de prendas históricas, pero no el Real Madrid

​La acogida del proyecto ha sido masiva entre los integrantes de las dos categorías principales del fútbol nacional. Un total de 38 equipos saltarán al césped con equipaciones especiales que recrean diseños clásicos de décadas anteriores. El cambio visual no se limita a los jugadores, ya que los árbitros también portarán uniformes con un estilo antiguo.

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Las retransmisiones televisivas acompañarán la experiencia con marcadores y gráficos que imitan la tecnología de épocas pasadas. La presentación oficial de estos modelos tendrá lugar el 19 de marzo en la capital, donde se mostrarán las prendas que se lucirán en los estadios durante el mes de abril.

La razón del rechazo del Real Madrid a la iniciativa histórica de LaLiga Fuente: Agencias

​A diferencia de otras entidades, el Real Madrid ha decidido mantenerse completamente al margen de cualquier actividad relacionada con este plan. Mientras que algunos clubes justifican su falta de uniformes por motivos logísticos, el equipo blanco ha optado por no ceder su imagen para la campaña. Esta postura refleja la distancia existente entre el club y el organismo dirigido por Javier Tebas. El Madrid no participó ni en los actos promocionales ni en el uso de la vestimenta especial, marcando una posición de independencia respecto a las directrices de la competición.

​La situación del Barça y otros clubes con problemas de producción

​Es necesario distinguir entre la falta de voluntad y los impedimentos técnicos en esta edición. El FC Barcelona, junto al Getafe y al Rayo Vallecano, han explicado que no vestirán las prendas retro por falta de margen en la fabricación.

Los plazos para diseñar y homologar las equipaciones especiales fueron demasiado cortos para cumplir con los estándares de las marcas deportivas. A pesar de esto, estos tres equipos sí apoyan la idea y estarán presentes en los eventos publicitarios de la organización. El conjunto azulgrana ya ha manifestado su intención de sumarse plenamente a la iniciativa en la próxima campaña, una vez resueltos los inconvenientes de suministro.

​Esta jornada nostálgica busca crear una atmósfera única que traslade a los espectadores a la historia del fútbol. Los marcadores electrónicos y los grafismos de las pantallas recuperarán la sencillez de los años ochenta y noventa. El objetivo es fortalecer la memoria visual de la competición y ofrecer un producto diferenciado a la audiencia global. La mayoría de las instituciones ven en esta cita una oportunidad para aumentar los ingresos mediante la venta de réplicas de estas camisetas históricas. El rechazo del Real Madrid supone una excepción en un calendario que busca la unidad estética de todos los participantes de la liga española.

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