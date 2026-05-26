David Broncano revela la intoxicación que casi le obliga a pedir la baja en 'La Revuelta'

David Broncano ha arrancado 'La Revuelta' este lunes confesando que casi no llega. Una intoxicación alimentaria bestia lo tuvo al borde de la baja.

El presentador, conocido por su estilo desenfadado y sin guiones, recibió a las actrices Anna Castillo, Macarena García, Laura Weissmahr y Victoria Martín con una petición insólita: que ellas llevaran el peso del programa porque él estaba físicamente al límite.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Broncano convierte un episodio escatológico en oro televisivo. Con su público entregado, el relato de la intoxicación ya es trending topic. No es un beef de famosos al uso, pero el nivel de detalle y la complicidad con las invitadas elevan el momento a meme instantáneo.

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Qué ha pasado exactamente para que Broncano casi no llegue a TVE

Nada más sentarse, David Broncano soltó la bomba: 'Llevo sin comer un día y medio'. Explicó que había pasado la noche en blanco por una intoxicación o gastroenteritis tan violenta que jamás había experimentado algo igual.

Y aquí viene lo bueno: el presentador no se guardó ningún detalle. Relató, con su característico humor, que hubo un momento de 'doble chorro' que fue dramático. 'Fui al baño, medio me desmayé, me quedé agarrado al váter', contó entre risas contenidas. La sinceridad de Broncano ha vuelto a demostrar por qué 'La Revuelta' conecta como ningún otro formato de entrevistas.

Las invitadas, que acudían a promocionar la serie 'Se tiene que morir mucha gente', reaccionaron entre la preocupación y la complicidad. Broncano les pidió que tomaran las riendas porque él apenas tenía energía. Y así fue: la noche se convirtió en una charla conducida por las actrices, con un presentador más espectador que nunca.

Broncano no solo presentó: contó su peor noche con el humor de quien transforma la diarrea en contenido.

Grison ya le cubrió una vez: la de hoy podría haber sido la segunda

No habría sido la primera baja de Broncano en el programa. En plena pandemia, cuando el presentador contrajo COVID-19, fue Grison quien se calzó el traje de presentador para mantener el show a flote. Este lunes, la historia casi se repite. Broncano admitió que estuvo muy cerca de telefonear para pedir un sustituto, pero finalmente decidió aguantar.

La diferencia entre aquella vez y esta es el tono: entonces la salud era una preocupación seria, ahora el relato ha servido para crear uno de esos momentos televisivos que la audiencia convierte en clip viral automático. Las redes ya hierven con fragmentos del 'doble chorro' y Bromance-Grison memes.

Por qué la anécdota de Broncano conecta más que cualquier sketch

Hay un precedente claro en la trayectoria del presentador: su capacidad para volver noticiable cualquier anécdota personal, por escatológica que sea, es parte del pacto de autenticidad que tiene con su público. David Broncano ya convirtió en oro televisivo su confesión de que le sudaban las manos o sus batallas con la calvicie.

Esta vez, la intoxicación no solo ha sido una anécdota más. En un panorama donde otros presentadores habrían ocultado la indisposición o se habrían limitado a pedir disculpas, Broncano ha hecho lo contrario: ha convertido su vulnerabilidad en el eje del programa, sin miedo al ridículo. Y en esa decisión hay una lección de carisma y manejo de la tele en directo que pocos dominan.

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La noche, que duró casi dos horas, transcurrieron con más calma de lo esperado, pero la complicidad con Anna Castillo, Macarena García y compañía demostró que 'La Revuelta' puede funcionar incluso cuando su capitán está en la reserva. Eso sí, esperemos que la próxima cena de pescado no nos deje otro episodio digno de telediario.

El chisme en 3 claves (TL;DR)