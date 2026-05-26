Rappel sale de la UCI tras sufrir graves hemorragias digestivas: 'Me tuvieron que poner dos transfusiones'

Rappel ha salido de la UCI después de tres días ingresado por una hemorragia digestiva grave. El vidente de 80 años necesitó dos transfusiones de sangre y ha relatado el susto en 'El precio justo' con su característico humor: 'Ya he pasado la ITV'.

El conocido medium y colaborador televisivo llevaba un tiempo alejado del foco mediático, pero esta semana su nombre ha vuelto a sonar con fuerza. No por una predicción acertada, sino por su salud. Un cuadro de hemorragias digestivas lo mandó directo a la Unidad de Cuidados Intensivos, un lugar que, según él mismo ha confesado, jamás pensó pisar.

Tres días en la UCI y dos transfusiones: el relato del vidente

Rappel ha contado en la llamada telefónica con el programa de Telecinco que la hemorragia fue tan abundante que 'echaba sangre como si estuviera pariendo'. Los médicos actuaron rápido y le realizaron dos resonancias para descartar secuelas. Por suerte, todo ha quedado en un susto.

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'He estado muy fastidiado. He estado en la UCI tres días y me tuvieron que poner dos transfusiones', explicaba el vidente. La causa fue, de nuevo, esos divertículos que ya le habían dado problemas en 2023, cuando una neumonía lo llevó al hospital y una recaída posterior complicó las cosas. Entonces ya necesitó una dieta estricta y control médico, pero ahora el susto ha sido mayor.

Un historial de sustos y por qué esta vez era más peligroso

Las hemorragias digestivas altas o bajas son especialmente delicadas en personas mayores, y en el caso de Rappel, con 80 años, la pérdida de sangre podía desestabilizarlo rápidamente. Los médicos decidieron mantenerlo en UCI para asegurarse de que no hubiera una recaída. Ahora ya está en casa y, según él mismo dice, se encuentra perfectamente.

Con esa mezcla de humor y cierta chulería que tanto le gusta, Rappel ha soltado la frase del día: 'Ya he pasado el susto y la ITV'. No es la primera vez que bromea con su salud, pero esta vez el respiro es real. Los que han seguido su carrera saben que detrás de las cámaras y los platós de crónicas marcianas, Rappel siempre ha sido un personaje a prueba de bombas.

Rappel ha tenido en vilo a media España con un susto que ni en sus cartas astrales había previsto.

Por qué el susto de Rappel nos ha tenido en vilo a todos

A Rappel lo hemos visto en nuestras pantallas durante décadas, desde aquella época de 'Crónicas marcianas' hasta sus apariciones en 'Sálvame'. Su imagen de vidente cascarrabias pero entrañable conecta con un público que lo ve como parte de la familia. Por eso, cuando salta la noticia de que está en la UCI, el corazón se encoge un poco. No es solo un famoso; es un pedazo de nuestra memoria televisiva.

Ahora que ya está fuera de peligro, lo que queda claro es que Rappel no ha perdido ni un ápice de su carisma. La próxima vez que le pregunten por el futuro, seguro que suelta un pronóstico con sorna. Por lo pronto, nos alegramos de que esta ITV la haya pasado con nota.

El chisme en 3 claves (TL;DR)