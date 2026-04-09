Gemini en Google TV: la IA ahora responde a tus preguntas con vídeos explicativos y apoyo visual en pantalla

Google sigue convencida de que la televisión puede ser un aparato que ofrezca muchas más posibilidades que limitarse a ser una pantalla en la que disfrutar de series o películas, y una prueba de ello es su firme apuesta por la integración de Gemini, su inteligencia artificial, en Google TV.

Aunque ya hace tiempo que podemos disfrutar de esta funcionalidad, ahora llega una mejora clara que hace que se amplíen las prestaciones para los usuarios. Ahora la inteligencia artificial (IA) responde a tus preguntas con vídeos explicativos y apoyo visual en pantalla, mejorando la experiencia del usuario.

GOOGLE POTENCIA GEMINI EN GOOGLE TV

Google continúa estando convencido de que la televisión debe ser un aparato que sea utilizado ampliamente y mucho más que para poder ver series o películas. Por este motivo, con la nueva actualización de Gemini para Google TV, busca potenciar su uso y mejorar la experiencia de los usuarios.

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La idea en la que se ha centrado esta última actualización tiene que ver con la búsqueda de información, favoreciendo que los usuarios puedan aprender diferentes cosas y decidir qué quieren ver sin tener que recurrir al uso de su teléfono móvil.

La forma de hacerlo es hablando con el televisor directamente, todo ello de una manera rápida y sencilla. Una de las principales ventajas de la última actualización es que nos encontramos ante respuestas que son mucho más completas y fáciles de entender, lo que puede incrementar el uso de Gemini.

CÓMO FUNCIONA LA NUEVA ACTUALIZACIÓN DE GEMINI PARA GOOGLE TV

Fuente: Unsplash

Gemini sigue con su evolución, llegando a superar a ChatGPT en muchos aspectos, y ahora, tal y como recoge Digital Trends, ha ampliado sus capacidades, de manera que, si se le pregunta algo a la IA de Google, no solo aparece texto, sino que ofrece un contenido enriquecido.

Concretamente, lejos de limitarse a que aparezca texto en pantalla, ahora Gemini ofrecerá como respuestas la posibilidad de ver vídeos, imágenes y otras explicaciones claras en la pantalla, ofreciendo una mejor experiencia a los usuarios.

Esto significa que se amplían las posibilidades del uso de la inteligencia artificial de Google en las Smart TV, donde cada vez más personas deciden utilizarlas para consumir todo tipo de contenidos y entretenerse, más allá de las películas y las series.

LAS NOVEDADES DE GEMINI PARA GOOGLE TV

Fuente: Unsplash

Google mantiene su apuesta por Gemini en todo su ecosistema, estando presente tanto en Gmail como en Google Maps, donde ofrece navegación inteligente por voz para peatones y ciclistas. Ahora, llegan mejoras para Google TV a través de una serie de novedades de lo más interesante.

Por ejemplo, si un usuario pide una receta, la IA se encargará de mostrar un videotutorial en lugar de mostrar instrucciones por escrito, para que no tengas que buscarla en otro lugar. Además, el propio televisor se puede utilizar como una herramienta de aprendizaje.

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Gemini incluye una función que explica los temas de forma visual y con voz, lo que hace que sea más sencillo de seguir e informarse acerca de todo tipo de asuntos como salud, economía o tecnología, entre muchos otros.

Con Gemini es posible encontrar información sobre todo aquello que te puedas imaginar, más aún a través de la función "Profundizar", con la que se podrá continuar aprendiendo con explicaciones más detalladas e interactivas.

A estas novedades hay que sumar otra que llega de la mano de la inteligencia artificial y que tiene que ver con los deportes. El sistema ofrece resúmenes rápidos de diferentes competiciones como la NBA, la MLB o la NHL, entre otros, con resultados en directo y pudiendo consultar información sobre jugadores o partidos sin buscar en internet.

Todas estas funciones se encuentran disponibles en algunos países como Estados Unidos y Canadá, pero próximamente continuarán llegando a nuevas regiones, aunque por el momento desconocemos cuándo estarán activas en España.