Forza Horizon 6 arrasa en Steam: 300.000 jugadores simultáneos y top 5

Forza Horizon 6 ha superado los 300.000 jugadores simultáneos en Steam durante su fin de semana de lanzamiento, y no, no es una cifra inflada de marketing. Según SteamDB, el juego de Playground Games se ha colado entre los cinco más jugados de la plataforma, solo por detrás de mastodontes como Dota 2, PUBG y Counter-Strike 2. Vamos, que ha dejado tirados a Apex Legends y Slay the Spire 2. Para un arcade de coches es un hito que no veíamos desde... Bueno, desde el anterior Horizon.

Un arcade que repite fórmula y funciona como un tiro

La crítica de PC Gamer lo resume bien: 'más de lo mismo'. Y lo dice con un 84% de nota, que es como suspender con honores. Lo que ha cambiado es la escala: mechas gigantes, camiones kei y Babymetal sonando de fondo mientras derrapas por México o donde sea que esté ambientado esta vez. La fórmula simcade de Forza no necesita revolucionarios: solo necesita seguir siendo el rey de los juegos de carreras casuales. Y Playground lo sabe.

El juego ya rompía récords en PC antes de salir. Las filtraciones previas al lanzamiento ni le hicieron cosquillas. Es más, los 8.000 años de baneo que regaló Turn 10 a los tramposos quizá ayudaron a mantener limpia la experiencia. Ironías del destino.

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Playground Games no inventa nada, pero es que tampoco lo necesita: Forza Horizon 6 es un parque de atracciones que todo el mundo quiere visitar otra vez.

El drama que no frena al gigante (ni a los mechas)

Mientras tanto, el elefante en la habitación es el boicot a Microsoft por parte del movimiento BDS, que señala los contratos de la tecnológica con Israel. Xbox es un objetivo prioritario, y dentro de la compañía ha habido protestas de empleados y despidos polémicos. Pero las cifras de Steam demuestran que al gran público le importa poco: 300.000 jugadores simultáneos no son bots. Y Playground, ajena al ruido, ya prepara los primeros parches para la IA de los drivatars, bugs de crasheo y optimización.

El anterior Motorsport, según un ex de Turn 10, está muerto después de los despidos masivos. La rama más accesible ha dejado atrás a su hermana mayor. Y si encima sumas 618 coches para destrozar a través de vallas publicitarias, la cosa pinta bien para los próximos años.

¿Qué hay de nuevo, realmente? Poco, pero suficiente

He jugado lo justo para saber que la experiencia base es idéntica a la de siempre, pero con una capa extra de locura. Los coches tesoro, los graneros con reliquias y las listas de reproducción siguen ahí. La gran diferencia es que ahora el mapa es más vertical y la personalización más profunda. Pero la verdadera magia sigue siendo esa mezcla de libertad y progresión tonta que te engancha sin que te des cuenta.

Habrá quien lo critique por falta de innovación, pero es que Forza Horizon es como una pizza: si le pones piña ya no es lo mismo. Playground ha apostado sobre seguro y le ha salido una obra que, sin ser revolucionaria, se convierte en el juego de carreras mejor valorado de 2026. Y con razón.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. No es un terremoto, pero sí la tormenta perfecta para los fans. Si te gustó el quinto, este te encantará; si buscas el nuevo Mario Kart, sigue buscando. — Compra recomendada, sobre todo en Game Pass.

El resumen para vagos (TL;DR)