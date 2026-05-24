El lugar más sagrado para los fans de The Beatles abrirá por fin sus puertas: así será el museo de la mítica azotea de Londres

Más de medio siglo después de una de las actuaciones más legendarias de la historia de la música, los seguidores de The Beatles podrán entrar en el edificio donde todo ocurrió. Apple Corps, la compañía fundada por el grupo británico, ha confirmado la apertura de “The Beatles at 3 Savile Row”, una experiencia inmersiva oficial dedicada a la banda y ubicada en el mismo inmueble londinense desde cuya azotea John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ofrecieron su último concierto público el 30 de enero de 1969.

El proyecto supone la recuperación para el público de uno de los lugares más icónicos de la cultura popular del siglo XX. El edificio de Savile Row, situado en el exclusivo barrio de Mayfair, fue durante años la sede de Apple Corps y el centro creativo donde The Beatles trabajaron en la etapa final de su carrera. Allí grabaron parte del álbum Let It Be y protagonizaron el célebre concierto improvisado sobre la azotea que terminó siendo interrumpido por la policía debido al caos que estaba generando en las calles de Londres.

La azotea donde The Beatles se despidieron del mundo

La futura experiencia abrirá en 2027 y ocupará siete plantas del edificio original. Según la información difundida por Apple Corps y recogida por medios británicos y estadounidenses, los visitantes podrán recorrer espacios hasta ahora inaccesibles, acceder a exposiciones inmersivas y contemplar material inédito procedente de los archivos oficiales del grupo.

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El gran reclamo será la posibilidad de subir a la histórica azotea de Savile Row. Aquel tejado se convirtió en un símbolo absoluto de la historia del rock tras el concierto sorpresa de 1969, una actuación de apenas 42 minutos que acabaría siendo el último directo público de la banda antes de su separación definitiva.

La escena volvió a adquirir una enorme relevancia internacional gracias al documental The Beatles: Get Back, dirigido por Peter Jackson y estrenado en 2021. La producción reconstruyó las últimas sesiones de grabación del grupo utilizando decenas de horas de imágenes restauradas y devolvió a una nueva generación la fascinación por el mítico concierto sobre los tejados de Londres.

Paul McCartney celebró públicamente el anuncio y reconoció el fuerte componente emocional del proyecto. El músico explicó en un comunicado oficial que regresar recientemente al edificio le provocó “muchos recuerdos especiales”, y destacó la importancia de que los seguidores puedan experimentar por primera vez el lugar donde la banda vivió algunos de sus últimos momentos juntos.

Ringo Starr también mostró su entusiasmo por la iniciativa y definió Savile Row como un lugar lleno de historia para el grupo. Ambos músicos participan activamente en el respaldo institucional del proyecto junto a Apple Corps, la empresa que continúa gestionando el legado oficial de The Beatles.

Un proyecto que busca convertir Savile Row en lugar de peregrinación mundial

La apertura del espacio llega en un momento de renovado interés global por The Beatles. El éxito del documental de Peter Jackson, las reediciones de discos históricos y el desarrollo de los futuros biopics dirigidos por Sam Mendes han vuelto a situar al grupo británico en el centro de la conversación cultural mundial.

Apple Corps pretende diferenciar esta experiencia de otros espacios turísticos relacionados con la banda. Aunque Liverpool cuenta desde hace años con museos y recorridos oficiales dedicados a The Beatles, Savile Row será el primer gran espacio permanente en Londres respaldado directamente por la compañía del grupo y centrado específicamente en el lugar donde vivieron su etapa final.

El proyecto también busca aprovechar el enorme atractivo turístico que sigue generando la banda más de cinco décadas después de su separación. Cada año, miles de visitantes acuden a puntos emblemáticos vinculados a The Beatles, como el paso de peatones de Abbey Road o los antiguos estudios de grabación de EMI. Sin embargo, el edificio de Savile Row permanecía hasta ahora prácticamente inaccesible para el público.

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Según las primeras informaciones, el futuro espacio combinará elementos museísticos tradicionales con tecnología inmersiva y experiencias audiovisuales. Los organizadores quieren que los visitantes no solo contemplen objetos históricos, sino que puedan revivir la atmósfera creativa y el ambiente de finales de los años sesenta dentro de las oficinas y estudios donde trabajaba la banda.

La noticia ha generado una enorme expectación entre fans de todo el mundo. En redes sociales, miles de seguidores han celebrado la posibilidad de acceder finalmente al interior de un edificio convertido durante décadas en una especie de santuario inaccesible para los admiradores del grupo británico.

El número 3 de Savile Row ocupa un lugar único dentro del imaginario colectivo de la música popular. Allí se produjo el último gran momento público de The Beatles como banda unida, una actuación improvisada que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles de la historia del rock.

Más de 50 años después, aquel tejado londinense volverá a abrirse al público convertido en museo. Y para millones de seguidores repartidos por todo el mundo, la posibilidad de pisar el lugar exacto donde The Beatles tocaron juntos por última vez ya se ha convertido en uno de los acontecimientos musicales más esperados de los próximos años.