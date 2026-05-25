Precio de la luz hoy lunes 25 de mayo: los horarios más baratos para ahorrar en tu factura

Hoy lunes el precio medio de la electricidad se queda en 12,7 céntimos por kilovatio hora (kWh). Pero ojo, porque no todas las horas son iguales. Si puedes programar tu consumo, hay un tramo en el que la luz cuesta casi cuatro veces menos que en la hora punta.

El mercado mayorista —que fija el coste de la energía para quienes están en el PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, la tarifa regulada de la luz)— marca precios que varían cada hora. Esta semana empieza con una buena noticia: la media diaria sigue por debajo de los 15 céntimos, algo impensable hace solo dos años.

El precio hora a hora: los mejores y peores momentos para enchufar

Los datos de hoy, según el operador del mercado, son claros. El precio más bajo del día se da entre las 14:00 y las 15:00 horas, con solo 0,0715 €/kWh. La franja más barata en conjunto va de 14 a 17 horas. En el otro extremo, la hora punta, de 21:00 a 22:00, dispara el coste hasta los 0,2699 €/kWh, el máximo de la jornada.

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Traducido a euros: poner una lavadora (que consume unos 0,5 kWh en un ciclo eco) a las 9 de la noche te costaría unos 13 céntimos en consumo eléctrico; a las 3 de la tarde, apenas 3,5 céntimos. La diferencia es de casi 10 céntimos por lavado.

Así que si hoy toca plancha, lavavajillas o cocinar con horno, la franja de 14:00 a 17:00 horas es tu mejor aliada.

Una hora de diferencia puede suponer pagar casi cuatro veces más por la misma electricidad. Con el PVPC, saber a qué hora enchufas se ha convertido en un gesto de ahorro tan importante como apagar las luces.

Cómo traducir esto en euros para tu bolsillo

Para los hogares con tarifa regulada (PVPC), el precio final que pagas depende de la hora a la que consumas. La factura incluye también peajes y cargos fijos, pero el coste de la energía es el que más varía. Si concentras el 70% de tu consumo en horas valle, puedes reducir la parte variable de la factura hasta un 30% respecto a un consumo desordenado.

Un truco sencillo: programa la lavadora, el lavaplatos y el termo eléctrico para que funcionen durante las horas centrales del día. Si tienes coche eléctrico, este lunes recargar entre las 2 y las 5 de la tarde sale mucho más a cuenta que enchufarlo al llegar a casa por la noche.

El tope del gas sigue funcionando, pero el verano aprieta

La mayoría de los hogares tiene ese mecanismo —el llamado 'tope al gas'— como su principal salvavidas desde mediados de 2022. Sin él, el precio del megavatio hora sería hoy varios euros superior, sobre todo en horas en las que las centrales de gas marcan el precio. En plena transición energética, esta herramienta ha sido clave para contener la factura de los consumidores.

El verano ya está aquí y el consumo eléctrico subirá por los aires acondicionados. Lo hemos visto en años anteriores: la demanda aumenta y, si no sopla suficiente viento o falta sol, el precio del gas vuelve a tensionar el mercado. Por ahora, los precios se mantienen en niveles razonables, pero conviene aprovechar los días buenos para ahorrar.

Merece la pena recordar que esto no es una casualidad: la política energética europea, con el aumento de renovables, está ayudando a que los precios bajen en las horas centrales del día, cuando más sol y viento hay. Esa es la buena noticia. La mala es que por la noche, sin esas fuentes, seguimos dependiendo del gas y de los derechos de CO2.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)