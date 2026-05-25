El cosmético antiedad de Mercadona por menos de 6 euros que compite con la alta gama

En los últimos años, Mercadona ha logrado posicionar su línea cosmética como una referencia obligatoria para los consumidores que buscan cuidar su aspecto sin realizar grandes desembolsos económicos.

No necesitas gastar una cantidad desorbitada de dinero para encontrar artículos que realmente cumplen su función. Dentro de su amplio catálogo, algunas opciones de la marca blanca Deliplus consiguen captar la atención masiva de los compradores hasta convertirse en verdaderos fenómenos de ventas en internet.

El éxito de la crema Regen Skin en los pasillos de Mercadona

El éxito de la crema Regen Skin en los pasillos de Mercadona | Fuente: Mercadona

Mercadona no deja de sorprender con lanzamientos que compiten de manera directa con marcas de precios muy superiores en el mercado de la belleza. El producto que centra hoy todas las miradas es la crema facial de noche antiarrugas renovadora Regen Skin Deliplus con Bakuchiol. Este tratamiento nocturno se comercializa en los estantes del supermercado valenciano por un precio sumamente competitivo de apenas 5,50 euros.

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A pesar de este coste tan reducido, los usuarios que deciden integrarla en su rutina diaria reportan resultados altamente positivos, lo que ha generado un boca a boca fundamental para explicar su actual popularidad.

Si buscas establecer una rutina antiedad eficaz y económica, esta referencia de Mercadona resulta una alternativa que debes considerar seriamente. El auge definitivo de este cosmético se produjo a raíz de su aparición en diversas plataformas digitales, donde el escrutinio de los productos es constante.

Concretamente, la cuenta especializada de la red social TikTok @d3rmocosmetica analizó sus propiedades en uno de sus vídeos, el cual no tardó en acumular miles de visualizaciones y comentarios de usuarios intrigados por sus beneficios.

La experta detrás de este perfil desgranó la formulación del cosmético y ofreció su veredicto profesional ante su audiencia. Según sus propias palabras, estamos ante una crema "muy enfocada a pieles maduras". Esta afirmación se sostiene gracias a la cuidada selección de principios activos que el fabricante ha incorporado en el producto.

La importancia del tratamiento nocturno para la regeneración celular

La importancia del tratamiento nocturno para la regeneración celular | Fuente: Mercadona

La descripción oficial de este artículo señala que se trata de una crema de textura rica diseñada de manera específica para actuar mientras duermes. Durante el descanso nocturno, tu organismo no se detiene; al contrario, la piel atraviesa una serie de procesos biológicos naturales que están directamente orientados a la reparación profunda y a la regeneración celular tras las agresiones sufridas a lo largo de la jornada.

Aprovechar estas horas de sueño resulta vital si deseas reforzar los niveles de hidratación y mejorar la textura de tu cutis. La fórmula de esta crema trabaja en completa sinergia con tu ciclo biológico para ayudar a combatir de forma directa los primeros signos del envejecimiento.

Debes tener en cuenta que este producto está formulado especialmente para tratar la piel normal, seca y muy seca. Este detalle técnico tiene una gran relevancia dermatológica. Las pieles maduras experimentan una disminución natural en la producción de lípidos y colágeno, por lo que suelen necesitar texturas mucho más densas y nutritivas que aporten el confort necesario para evitar la molesta descamación y mantener la jugosidad.

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El ingrediente clave de Mercadona frente al retinol tradicional

El ingrediente clave de Mercadona frente al retinol tradicional | Fuente: Mercadona

El auténtico responsable del revuelo causado por esta crema de Mercadona es un compuesto activo específico llamado Bakuchiol. Si lees detenidamente el envase del producto, encontrarás una explicación precisa sobre su mecanismo de acción sobre los tejidos. Se indica claramente que este ingrediente de origen vegetal ejerce una acción "retinol-like". Es decir, proporciona unos efectos tensores y de renovación sobre la piel que imitan el comportamiento del aclamado retinol, pero partiendo de una base botánica.

En los últimos años, el Bakuchiol ha ganado un enorme protagonismo dentro de la industria dermocosmética a nivel global. Los especialistas del sector lo recomiendan de forma recurrente como una alternativa vegetal idónea para aquellas personas que desean obtener los evidentes beneficios antiedad del retinol, pero sin exponerse a los inconvenientes que este último suele acarrear durante las primeras etapas de tratamiento.

El retinol tradicional tiende a provocar reacciones adversas como irritación, sequedad extrema o sensibilidad cutánea, afectando de manera especial a quienes tienen una dermis delicada o reactiva. Frente a esta situación, el Bakuchiol se presenta como una opción mucho más suave y tolerable para el uso diario.

Además, la etiqueta de Mercadona especifica que este activo no trabaja solo, sino que se combina de forma estratégica con factores de crecimiento y células vegetales para conformar una mezcla eficaz destinada a reducir la apariencia de las arrugas y mitigar el desgaste visible.

Para que un tratamiento antiedad funcione correctamente en pieles con falta de lípidos, la presencia de activos renovadores debe ir necesariamente acompañada de una base altamente hidratante. Más allá de la inclusión del revolucionario Bakuchiol, la lista de ingredientes de esta crema de Mercadona incorpora elementos clásicos pero absolutamente fundamentales para nutrir los tejidos en profundidad y mantener el equilibrio hídrico.

Entre estos componentes de la formulación destaca la presencia de la glicerina, una sustancia ampliamente reconocida en la cosmética por su alta capacidad para retener el agua en las capas superficiales de la epidermis. Junto a ella, encontramos diversos agentes emolientes y nutritivos que cumplen una función esencial para la salud del rostro: reforzar la función de la barrera cutánea. Una barrera íntegra y fuerte impide la pérdida de humedad y protege la piel de los cambios bruscos de temperatura.

El propio envase afirma que la crema ejerce una doble acción hidratante y regeneradora de manera continua durante todo el ciclo nocturno. Su objetivo principal a nivel estético es retrasar la aparición de los signos visibles de la edad y ayudar a prevenirlos a largo plazo. Gracias a su textura untuosa, resulta una solución de gran alivio si llegas al final del día notando tirantez.