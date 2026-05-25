El truco definitivo para quitar la IA de Google para siempre (y es más fácil de lo que crees)

Si has llegado a Google buscando cómo quitar la IA de Google, respira: no eres el único al que los resúmenes generados por inteligencia artificial le parecen un incordio. Vale, los AI Overviews son útiles en un dos por ciento de los casos, pero el otro 98% son un estorbo que te oculta los links de siempre. Y la solución es más sencilla de lo que imaginas, aunque Google no lo ponga precisamente fácil.

El parámetro mágico que devuelve el buscador a 2019

Todo se reduce a colar un simple udm=14 al final de la URL de búsqueda. Este parámetro le dice al motor de Google: «Quiero resultados web tradicionales, gracias, cero resúmenes IA». Así, de un plumazo, la página de resultados recupera el aspecto nostálgico de los enlaces azules, sin cajas generativas ni popurrís de información. La gracia está en automatizarlo para no tener que escribirlo cada vez.

Cómo configurarlo en Chrome para ordenador

El proceso no lleva más de tres minutos y es totalmente reversible. Abres Chrome, vas al menú de tres puntos (arriba a la derecha) y entras en Configuración > Buscador > Gestionar buscadores y búsquedas en el sitio. Allí pulsas en Añadir, pones el nombre que quieras (yo lo he llamado «Google sin IA»), un atajo como «x» y en la URL pegas esto: https://www.google.com/search?q=%s&udm=14. Lo guardas y, desde la lista, lo marcas como motor de búsqueda predeterminado. Fin del drama.

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Con este ajuste, cada búsqueda nueva mostrará solo los links de siempre, sin resúmenes generados ni desvíos a otra experiencia.

Y en el móvil, la chapuza que (casi) siempre funciona

Aquí la cosa se complica un pelín porque Chrome no permite escribir URLs personalizadas como motor de búsqueda predeterminado en Android. Pero hay una web, tenbluelinks.org, que te permite añadir el motor con el parámetro udm=14. Entras desde Chrome en tu móvil, realizas una búsqueda cualquiera, vas a Configuración > Motor de búsqueda y verás «Google Web» entre las visitas recientes. Lo seleccionas y listo. A veces la versión de Chrome da algún problema, pero en la mayoría de dispositivos funciona a la primera.

¿Merece la pena tanto lío?

La respuesta corta: sí, si echas de menos Google cuando Google era un buscador y no un asistente metomentodo. No es que los AI Overviews sean malos per se, es que estás obligado a verlos sin opción nativa de desactivarlos. Y aquí en la redacción creemos que la IA debería ser una herramienta a la carta, no una imposición. Este método es, de momento, el único truco limpio para recuperar el control. Además, si te arrepientes, volver atrás es cuestión de quitar el motor personalizado y volver al de siempre en treinta segundos.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. No es un gadget ni un modelo nuevo, pero el parámetro udm=14 es un atajo tan simple como efectivo que restaura la experiencia de búsqueda pre-IAGen. Le resto dos puntos porque Google podría caparlo en cualquier momento — pero mientras dure, sabe a gloria.

El resumen para vagos (TL;DR)