El fenómeno "ECOS" de Soda Stereo llega a España tras su histórico debut

Los días 21 y 22 de marzo de 2026 marcaron un hito con el estreno de ECOS, el nuevo espectáculo de Soda Stereo. Tras convertir a Buenos Aires en el epicentro de un reencuentro histórico, la banda más influyente del rock en español confirma su única parada en nuestro país: el 24 de septiembre de 2026 a las 21:00h en el Movistar Arena de Madrid.

Este espectáculo es el resultado de un minucioso trabajo de equipos creativos, técnicos y productores de primer nivel. Con más de 500,000 entradas vendidas y nuevas fechas confirmadas ante la desbordante demanda, ECOS no es solo un concierto; es un fenómeno regional que celebra la vigencia del legado de la banda junto a diversas generaciones de fans.

Las entradas para la cita en Madrid ya están disponibles en: aramusicgroup.com y movistararena.es.