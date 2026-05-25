Hago esta rutina de ejercicios viendo series desde el sofá y mi cuerpo lo agradece

Reconócelo, a ti también te pasa: te pones una serie, pisas el play y de repente han pasado cuatro horas, tu cuello está más tieso que el bigote de Dalí y la espalda te pide una tregua. Pero no voy a ser yo quien te diga que apagues la tele y te pongas a hacer burpees en el salón. La buena noticia es que puedes cuidar de tu cuerpo sin despegar el culo del sofá, o casi.

La ciencia de mover lo justo (y que de verdad sirva)

El sedentarismo prolongado no solo te deja las piernas dormidas: ralentiza la circulación, acorta los músculos flexores de la cadera y carga de presión la zona lumbar. Lo interesante es que bastan pequeños movimientos para contrarrestar esos efectos. No hablamos de sudar, sino de activar los músculos que el sofá invita a desconectar.

Una rutina de ejercicios mientras ves tu serie favorita puede ser tan efectiva como una caminata ligera, con la ventaja de que ni te enteras y al terminar el capítulo te levantas menos rígido. La idea la recoge una guía de Mejor con Salud, y en la redacción nos ha parecido un puntazo para los que vivimos a dos pantallas.

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No necesitas un gimnasio ni pausar la trama: tu cuerpo agradece cada contracción muscular aunque estés bajo la manta.

Los ejercicios que hago entre capítulo y capítulo (sin que parezca que estoy poseído)

Los he probado durante una tarde de maratón y el resultado es inmediato: menos pesadez y esa sensación de “no estoy tan oxidado”. Vamos al grano.

Elevaciones de piernas: sentado en el borde del sofá (o incluso con las piernas estiradas), levanto una pierna hasta ponerla recta, aguanto dos segundos y bajo con control. Alterno diez veces con cada pierna. Así activas cuádriceps y movilizas las rodillas sin darte cuenta.

sentado en el borde del sofá (o incluso con las piernas estiradas), levanto una pierna hasta ponerla recta, aguanto dos segundos y bajo con control. Alterno diez veces con cada pierna. Así activas cuádriceps y movilizas las rodillas sin darte cuenta. Círculos de tobillos: con los pies en alto o apoyados en la mesa baja, dibujo círculos lentos en ambos sentidos durante un minuto. Noto cómo alivia la sensación de piernas cargadas.

con los pies en alto o apoyados en la mesa baja, dibujo círculos lentos en ambos sentidos durante un minuto. Noto cómo alivia la sensación de piernas cargadas. Contracciones de glúteos: simplemente aprieto los glúteos de forma rítmica, como si llevara el ritmo de la banda sonora. Un minuto basta para estabilizar la pelvis y reducir la presión en la espalda baja.

simplemente aprieto los glúteos de forma rítmica, como si llevara el ritmo de la banda sonora. Un minuto basta para estabilizar la pelvis y reducir la presión en la espalda baja. Activación del abdomen: llevo el ombligo hacia dentro, como queriendo tocar la columna. Mantengo esa tensión ligera en las escenas de acción y noto cómo protege mi postura natural.

llevo el ombligo hacia dentro, como queriendo tocar la columna. Mantengo esa tensión ligera en las escenas de acción y noto cómo protege mi postura natural. Apertura de pecho: entre capítulos o en los créditos iniciales, abro los brazos en cruz y llevo los hombros hacia atrás juntando los omóplatos. Ideal para compensar la postura encorvada y respirar más hondo.

Subir el ritmo sin perder el hilo de la serie

Los intermedios y las pausas forzosas —anuncios, cambio de episodio, ese momento en que el protagonista toma malas decisiones— son la excusa perfecta para levantarse del sofá y volver a sentarse cinco veces seguidas sin usar las manos. También puedes hacer marcha en el sitio elevando las rodillas o ponerte de puntillas y bajar despacio para fortalecer pantorrillas y activar el retorno venoso. Si la trama se pone tensa, doy pasos laterales pequeños para liberar las caderas sin levantarme.

La clave está en la suavidad. No busques la fatiga extrema. Debes poder hablar con normalidad mientras te mueves. Y sobre todo, escucha a tu cuerpo: si aparece un pinchazo, paras.

🧠 Para soltarlo en la cena

Moverte en el sofá evita los daños del sedentarismo en solo diez minutos.