Málaga reduce el paro joven a su mínimo histórico tras crear 15.000 empleos en un año

Málaga ha firmado la tasa de paro juvenil más baja de su historia. En 2025, solo un 22,5% de los menores de 30 años que querían trabajar no encontraban empleo, dos puntos menos que el año anterior. Vamos, que se han creado 15.100 puestos de trabajo para jóvenes en solo un año. Pero ojo, porque el dato tiene letra pequeña y conviene leerla.

La cifra histórica: cuánto ha bajado el paro joven

El Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) acaba de publicar su radiografía anual del empleo juvenil en la provincia. Traduzco: la tasa de paro juvenil ha pasado del 24,5% en 2024 al 22,5% en 2025. Es la más baja desde que hay registros fiables, y queda ya muy lejos de aquel 40% que se alcanzó en lo peor de la pandemia o del 50% que llegamos a ver en 2013.

En total, 121.100 jóvenes malagueños estaban trabajando de media durante el año pasado, lo que supone un 14,2% más que en 2024. Solo Huelva presenta una tasa inferior en Andalucía (19,2%), mientras que Jaén roza el 32%. La media andaluza se quedó en el 24,7%.

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El detalle que cambia todo: más empleo pero también más activos

Aquí viene el matiz. La población activa joven (gente que quiere trabajar) creció un 11,3% en un año, es decir, 15.900 personas más buscando empleo. Como no todos encontraron hueco, el paro subió ligeramente: 800 desempleados más, hasta un total de 35.200. Por suerte, el tirón de la contratación fue tan fuerte que la tasa de paro bajó igualmente, pero esto explica por qué, a veces, ves más gente en el paro y a la vez los datos mejoran.

Comparado con 2024, la situación es distinta: aquel año el empleo creció en 6.200 jóvenes y la población activa apenas aumentó, lo que sí permitió bajar el número de parados en términos absolutos. Ahora la economía absorbe más, pero también llega más gente a la edad de trabajar o se anima a buscar.

La reforma laboral de 2022 ha cambiado las reglas del juego. Antes de esa fecha, solo un 6% o 7% de los contratos firmados por jóvenes en Málaga eran indefinidos. En 2025, ese porcentaje fue del 47%. Se multiplicaron por seis las firmas de contrato fijo (más de 106.000). Eso sí, dentro de esa etiqueta también entran los fijos discontinuos y los fijos a tiempo parcial, que no garantizan estabilidad económica plena.

Por qué hay esperanza (y por qué no viene sola)

Los sectores que más tiran del carro son los de siempre: hostelería y comercio. Camareros (40.358 contratos), dependientes (22.074), monitores de ocio (8.919) y personal de limpieza (7.969) coronan la lista. Estas diez ocupaciones concentran más de la mitad de todos los contratos juveniles en la provincia. No es casualidad si estás echando currículums y casi todas las ofertas son de este palo.

El milagro malagueño es real, pero se sostiene sobre patas muy finas: hostelería, temporalidad disfrazada de fijeza y una población que no deja de crecer.

Sindicatos y empresarios coinciden en que el paro sigue demasiado alto. CCOO y UGT llevan meses pidiendo a la Junta un Plan Integral de Empleo que deje de "dejar atrás" a mujeres y jóvenes. La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), a su vez, señala que hay unas 20.000 vacantes sin cubrir en determinados momentos del año, lo que apunta a un desajuste entre lo que estudiamos y lo que el mercado pide.

Todo esto nos devuelve a una verdad incómoda: crear empleo no es lo mismo que crear buenos empleos. Que el camarero de temporada pase a ser fijo discontinuo es un avance, pero no soluciona la precariedad si la nómina sigue siendo de 900 euros y el alquiler en Málaga no baja de eso. La tasa de paro juvenil históricamente baja es una noticia excelente; ahora falta que se traduzca en sueldos que permitan mudarse de casa de los padres antes de los 35.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)