Tekken 8 confirma a Yujiro Hanma de Baki como luchador invitado de la temporada 3

Si pensabas que los crossovers de Tekken se habían vuelto predecibles, Bandai Namco te guarda una sorpresa: Yujiro Hanma, el padre de Baki y autoproclamado 'el ser más fuerte sobre la Tierra', se incorpora a la plantilla de luchadores de Tekken 8 como el broche final de la Temporada 3.

Yujiro Hanma: el ogro que rompe hasta la lógica del lore

Para quien no lo ubique, Yujiro es el antagonista principal del manga Baki, una obra que lleva publicándose desde 1991 y acumula 154 volúmenes —puedes contrastarlo en la Wikipedia de Baki—. No es solo fuerte: es capaz de parar terremotos a puñetazos y se le considera una potencia nuclear andante. Literalmente, en el lore de Baki, los gobiernos le temen más que a un misil.

Bandai Namco ha confirmado que no será Baki Hanma —el protagonista— quien se suba al ring, sino su progenitor. Un detalle que dice mucho de las intenciones de este crossover: si ya teníamos a personajes como Akuma o Geese Howard, Yujiro es el tipo de amenaza que haría sudar a cualquier Mishima.

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La mayoría de los fans está dividida entre la ilusión por el anuncio y el vértigo de ver a un personaje que en su propia serie puede matarte con una sola mirada. Y sí, la cosa promete.

La Temporada 3 al completo: del sigilo de Kunimitsu al delirio de Roger Jr.

Yujiro Hanma no llega solo. Su incorporación cierra un pase de temporada que ya tenía tres luchadores confirmados: Kunimitsu (estreno a finales de primavera), Bob (verano) y Roger Jr. (otoño). El padre de Baki, como plato fuerte, está previsto para principios de 2027, aunque Bandai Namco no ha concretado el mes exacto.

El anuncio ha tenido un efecto inmediato, donde las ventas de Tekken 8 se han disparado en las últimas horas según datos de Steam. Puedes echarle un ojo tú mismo a la ficha del juego en Steam. No es ninguna sorpresa: meter a un personaje de un manga tan popular entre los fans de las artes marciales es un golpe maestro que recuerda a los tiempos en que Negan caminaba entre los hierros de Soulcalibur.

Meter a Yujiro en Tekken 8 no es un capricho: es la confirmación de que Bandai Namco entiende que el límite de lo absurdo se cruza con un buen diseño de combate.

Harada se fue y esto es lo que no cuentan en la nota de prensa

El elefante en la habitación es Katsuhiro Harada, el director histórico de la saga, que abandonó Bandai Namco en diciembre de 2025. Apenas un mes después de su salida fundó VS Studio, una subsidiaria de SNK —la casa de King of Fighters y Fatal Fury—. Para muchos, esta Temporada 3 es la última con el aroma del Harada clásico; a partir de aquí, Tekken entrará en terreno desconocido.

Es pronto para sacar conclusiones, pero la sensación en la comunidad es de despedida sutil. Ver a Kunimitsu y Bob volver tiene un regusto nostálgico que encaja con un director que se va dejando su legado bien atado. Yujiro sería el broche de oro a esa última carta de amor al fan.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. Es difícil no rendirse ante un crossover tan descarado como coherente. Yujiro encaja como un guante en la plantilla de Tekken 8 y el anuncio llega en un momento en el que la saga necesita demostrar que sigue viva pese a la marcha de Harada. Solo falta que Bandai Namco no falle la ejecución con un personaje tan roto hasta en su propia serie.

El resumen para vagos (TL;DR)