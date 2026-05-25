Ubusuna cancelado: el título de Hiroshi Iuchi (Ikaruga) se hunde tras 12 años

Ubusuna, el shoot'em up que Hiroshi Iuchi llevaba desarrollando desde 2014, ha sido cancelado oficialmente por M2. Y para que la noticia duela más, Iuchi ha presentado su dimisión de la compañía.

El anuncio que ningún fan de los shmups quería escuchar

Naoki Horii, de M2, soltó la noticia con el lenguaje corporativo de rigor: 'circunstancias complicadas'. Pero la realidad es más simple. Hiroshi Iuchi, el hombre que nos regaló Ikaruga y Radiant Silvergun, ha presentado su dimisión y, de paso, ha arrastrado consigo la cancelación de Ubusuna. El proyecto se anunció en 2014 y, tras doce años de desarrollo, se va por el sumidero de los juegos inacabados.

M2 intentó salvarlo sin su creador, según confirmó Horii, pero un shmup de Iuchi sin Iuchi es como una pizza sin queso: no funciona. Y el estudio, que siempre se ha caracterizado por un mimo artesanal con los clásicos de la era 16 bits, ha preferido echar el cierre. El comunicado deja claro que le desean suerte al director, pero el tono es más de funeral que de esperanza.

Publicidad

La salida de Iuchi y el intento de seguir sin él

La relación entre Iuchi y M2 parecía inquebrantable. De hecho, su último trabajo juntos fue Night Striker Gear, un shooter arcade que pasó sin pena ni gloria en octubre de 2025. M2 lo lanzó con un perfil bajísimo: apenas se mencionó la participación del director de Ikaruga. Quizá las 'circunstancias complicadas' ya llevaban tiempo cocinándose.

El propio Iuchi no ha dicho nada por ahora, pero su dimisión no significa que tire la toalla. Según M2, el diseñador mantiene la esperanza de completar Ubusuna fuera del estudio. O sea, que la historia quizá no se acaba aquí. Pero un proyecto con 12 años de desarrollo a la espalda y sin el respaldo económico de M2 es una apuesta kamikaze.

La cancelación de Ubusuna no es solo un juego menos; es un aviso de que los shooters de culto no sobreviven solo con nostalgia. Necesitan un milagro económico.

El legado de los shmups de autor y por qué esto duele

Los shoot'em up de autor, esos que firmaba Treasure en los 90 o el propio Iuchi con Ikaruga, son una especie en extinción dentro del mundo AAA. La industria los ha arrinconado en la escena indie, donde títulos como ZeroRanger o Crimzon Clover mantienen la llama. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en foros especializados y en redes; los fans que esperaban el regreso del director ya se temen lo peor: otro clásico perdido para siempre.

Sin embargo, la promoción de Night Striker Gear da una pista del ambiente. M2 apenas mencionó a Iuchi en los tráilers, como si ya supieran que el matrimonio estaba roto. El juego está disponible en PC y Switch, y es un arcade sólido, pero sin el sello Ikaruga. Una despedida en sordina que ahora cobra todo el sentido.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 2/10. Solo porque Iuchi dice que no tira la toalla. Pero sin M2, este proyecto es un cadáver con un resucitador enchufado y pocos vatios. La comunidad de shmups ya lo llora en foros, y con razón.

El resumen para vagos (TL;DR)