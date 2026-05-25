El curioso origen de los símbolos matemáticos: del + medieval a la flecha de transformación

El origen de los símbolos matemáticos es una caja de sorpresas. El signo +, por ejemplo, tiene una historia que flipas.

El primer uso conocido del símbolo + data de 1356, cuando los monjes medievales lo usaban para abreviar la palabra latina 'et', que significa 'y'. Pero ojo, que por aquel entonces no tenía nada que ver con sumar. Según la Universidad de St. Andrews, tanto el + como el − eran originalmente marcas de 'exceso' y 'defecto' en los almacenes. No fue hasta 1557 cuando el galés Robert Recorde le dio al + el significado de suma que conocemos hoy, en su libro 'The Whetstone of Witte'. El −, por su parte, apareció por primera vez en 1489, y también tardó un tiempo en asentarse como el signo de restar que usamos sin pestañear.

La raíz cuadrada, el garabato más antiguo de la pandilla

Si hay un símbolo matemático con pedigrí, ese es la raíz cuadrada (√). Aunque Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, ya usaba una notación parecida en 1220, el símbolo tal como lo reconocemos no se popularizó hasta 1525. El matemático alemán Christoff Rudolff lo introdujo en su libro 'Die Coss', y desde entonces se ha quedado para siempre. Y pensar que antes de eso, para expresar √5 tenías que escribir 'radix quadrata de 5'... vaya lío. Luego vinieron otros caracteres que hoy nos parecen de lo más normal: el × para multiplicar (1618), el ÷ para dividir (1659) y el · para el producto (1698). Pero no te creas que fue un camino de rosas: el signo de división, por ejemplo, tuvo que competir con los dos puntos (:) que propuso Leibniz en 1684, y que aún se usa en muchos países europeos.

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¿Por qué la flecha → es más joven que la televisión?

Aquí viene el dato que te va a dejar con la boca abierta. El símbolo de la flecha (→), que tanto usas en transformaciones matemáticas, no apareció hasta 1936. Sí, en los años 30, cuando ya había aviones y hasta televisores en algunos hogares. Antes de esa fecha, para indicar 'tiende a' o 'se convierte en' se usaban expresiones verbales o notaciones más farragosas. Y no solo la flecha: el ampersand (&) y otros símbolos lógicos como ∀ (para todo) o ∃ (existe) son también inventos del siglo XX. La matemática, como ves, es mucho más joven de lo que parece.

Lo que hoy es un garabato automático fue durante siglos una discusión feroz entre los mejores cerebros del planeta.

Y no solo eso: el signo de igualdad (=) que nos parece tan evidente fue introducido por Recorde en 1557, porque según él 'no hay dos cosas que puedan ser más iguales que dos líneas paralelas'. Un drama, vamos. Hoy día usamos más de 50 símbolos matemáticos sin darles mayor importancia, pero cada uno guarda una pequeña historia de discusiones académicas, imprentas que no tenían los tipos adecuados y matemáticos con mucho tiempo libre.

🧠 Para soltarlo en la cena

El signo + fue antes 'exceso', no suma, hasta 1557.