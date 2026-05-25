Foro Motor16: El futuro de los sistemas de propulsión

El segundo Foro Motor16 ha tratado de dar visibilidad a los diferentes caminos, en cuanto a sistemas de propulsión, para conseguir la descarbonización de la movilidad. Un encuentro que ha abordado la transición energética, la infraestructura de carga y el papel de España como potencia industrial. Con la participación de Mónica Mira, directora general de Leapmotor España y Portugal; Borja Santos, CEO y fundador de Full & Fast; y Álvaro Fernández Guijarro, director de Comunicación de Horse Powertrain, las conclusiones de este encuentro ponen el acento en que no se trata de un debate antagonista -a favor o en contra del eléctrico-, sino de una visión más amplia para identificar múltiples caminos para reducir emisiones.

Las opiniones de los tres representantes de sectores clave de la movilidad analizaron el estado actual y el horizonte de los sistemas de propulsión. Tecnologías tan diversas como el vehículo eléctrico de batería, el Range Extender, los sistemas híbridos, el hidrógeno y los combustibles renovables, en un momento en que la industria afronta una transición sin precedentes, pueden ser caminos válidos para alcanzar el objetivo.

La apertura del foro trajo consigo una noticia de primera magnitud: Leapmotor anunciaba ese mismo día que fabricará el modelo B10, un C-SUV eléctrico, en la factoría de Figueruelas (Zaragoza), donde además se compartirá tecnología para el desarrollo de un nuevo modelo de Opel. La marca china asociada a Stellantis también adquirirá la planta de Villaverde, en Madrid, que se convertirá en su segunda fábrica europea y servirá para abastecer tanto al mercado europeo como a Oriente Medio y África.

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Mónica Mira, directora general de Leapmotor en España y Portugal, subrayó el valor estratégico del movimiento: «Sería la segunda fábrica en Europa y España, permitiendo fabricar vehículos no solo para Europa, sino también para Oriente Medio y África». Según Mira, este paso convierte los modelos de Leapmotor en vehículos europeos y españoles, con toda la carga industrial y de empleo que eso implica.

Mónica Mira, directora general de Leapmotor en España y Portugal. Foto: Motor16

El Range Extender, puente hacia la electrificación total

En un mercado español que Mira define como «no maduro aún en electrificación», Leapmotor apuesta por la tecnología de rango extendido (REV) como paso previo al eléctrico puro. El sistema permite que el vehículo funcione siempre en modo eléctrico, mientras un motor de combustión actúa como generador para recargar la batería cuando la autonomía se agota. El objetivo declarado es eliminar la denominada ansiedad por la autonomía, uno de los principales frenos psicológicos a la adopción del vehículo eléctrico.

«El Range Extender es el paso previo ideal al coche eléctrico puro», explicó Mira, quien aclaró que la apuesta estratégica de la marca sigue siendo la electrificación plena, y que el REV funciona como herramienta de transición, no como destino.

Full & Fast: acumulación de energía para flotas sin esperar a la red

Borja Santos, CEO y fundador de Full & Fast, presentó una solución orientada al entorno privado y a la gestión de flotas. La compañía, con tecnología propia desarrollada en Zaragoza desde 2017, fabrica sistemas de baterías de acumulación que almacenan energía de forma lenta a partir de la red eléctrica y la suministran de forma rápida cuando llega el vehículo, sin necesidad de costosas y lentas ampliaciones de potencia contratada.

Borja Santos, CEO y fundador de Full & Fast. Foto: Motor16

Santos sitúa el origen de la empresa en su experiencia previa con la moto eléctrica y el carsharing en Madrid, donde identificó que el acceso a la energía para recargas rápidas era «un problema de potencia», no de disponibilidad. Su propuesta permite a empresas con grandes flotas prescindir de los largos plazos de tramitación de la red eléctrica convencional, haciendo viable la electrificación de flotas con infraestructura propia e inmediata.

Respecto a la vía pública, Santos admitió que la percepción de escasez de cargadores responde en parte a un cambio de hábito pendiente respecto al modelo de la gasolinera. «A veces no se lo ponemos fácil al usuario; viajar requiere aplicaciones de terceros y cargadores que a veces fallan», señaló, apuntando a la experiencia de usuario como asignatura pendiente del sector.

Horse Powertrain: combustión más eficiente y combustibles renovables para el mercado global

Álvaro Fernández Guijarro, director de Comunicación de Horse Powertrain, aportó la perspectiva de una compañía centrada en alargar la vida útil y reducir las emisiones de los motores de combustión. Con sede central en Valladolid, Horse desarrolla tecnologías compatibles con hidrógeno, flash fuel y combustibles renovables, y trabaja en sistemas hibridados y de rango extendido orientados a mercados con menor madurez tecnológica o económica para la electrificación.

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Álvaro Fernández Guijarro, director de Comunicación de Horse Powertrain. Foto: Motor16

Fernández Guijarro respaldó su posicionamiento en datos: según los estudios que maneja la compañía, más del 50% de los vehículos nuevos vendidos en el mundo en 2040 seguirán siendo de combustión. «Horse nace para dar soluciones reales a gente en todo el mundo», afirmó, defendiendo la neutralidad tecnológica como principio rector: «El enemigo común es el CO2, no la tecnología».

En esa línea, cuestionó la lógica de fabricar baterías de gran capacidad cuando una batería pequeña combinada con un motor de combustión y combustibles de cero emisiones puede ofrecer un resultado de sostenibilidad equivalente.

Los tres frenos de la movilidad eléctrica

El debate identificó de forma coincidente los principales obstáculos para la adopción del vehículo eléctrico: infraestructura de carga, coste del vehículo y autonomía, en palabras de Mónica Mira. A esos tres factores, Borja Santos añadió el desconocimiento y los clichés instalados en el imaginario colectivo, mientras Álvaro Fernández Guijarro insistió en que el vehículo más vendido en España supera los diez años de antigüedad y es diésel, lo que evidencia la urgencia de descarbonizar el parque actual con todas las herramientas disponibles, sin esperar a una electrificación que tardaría una década en tener efecto real.

Un momento del Foro de Motor16 sobre sistemas de propulsión. Foto: Motor16

Los tres participantes coincidieron en que el escenario de 2035 no será de tecnología única. Fernández Guijarro apuntó a un mix que incluirá hidrógeno para determinados sectores, sistemas híbridos eficientes y combustibles renovables con huella de carbono neutra. Santos anticipó la irrupción de nuevas químicas de batería, como el sodio o el estado sólido, y descartó el hidrógeno para la movilidad personal por razones de coste y logística, aunque lo ve con más recorrido en otras aplicaciones. Mira, por su parte, pronosticó que el gran volumen del mercado en 2035 será eléctrico, con espacio para las hibridaciones.

El II Foro de Motor16 cerró con una reflexión sobre el papel de España en el nuevo mapa industrial de la automoción. Mónica Mira destacó que las alianzas estratégicas de Leapmotor con Stellantis han permitido activar fabricación local con tecnología puntera, convirtiendo en realidad la producción española de vehículos electrificados. Álvaro Fernández Guijarro reclamó la defensa de la soberanía industrial frente a la dependencia de la inversión exterior, recordando que la industria del automóvil es el primer sector industrial del país -descontando el turismo- y que los ingenieros españoles, como los de Valladolid, generan valor añadido de proyección global.

Imágenes Foro Motor16 sistemas de propulsión

Fotos: Motor16