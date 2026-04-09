Escudo contra terremotos: diseñan un cilindro con esferas de acero capaz de absorber impactos sísmicos

Muchos países alrededor del planeta han sufrido en los últimos años devastadores terremotos que han hecho mella en las regiones afectadas, unas catástrofes naturales que tienen graves consecuencias y que han hecho que la comunidad científica siga tratando de buscar formas de reducir su impacto.

Buscando un eficaz escudo contra terremotos, un grupo de científicos de la Universidad de Sharjah de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha diseñado un cilindro con esferas de acero que es capaz de absorber impactos sísmicos, el cual, además, no necesita de electricidad y se adapta con facilidad a edificios ya construidos.

CREAN UN NUEVO SISTEMA ANTISÍSMICO FRENTE A LOS TERREMOTOS

Muchos países alrededor del mundo han sufrido a lo largo de su historia grandes terremotos, incluso en España, donde se han sufrido catástrofes naturales de gran consideración. Es por este motivo por el que constantemente se busca el desarrollo de tecnologías que ayuden a mitigar el impacto que estos llegan a generar o al menos reducirlos todo lo posible.

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En este sentido, hay que destacar el nuevo proyecto que llega de la mano de un grupo de científicos de la Universidad de Sharjah de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el cual se ha centrado en crear un sistema antisísmico que no necesita de electricidad y que se adapta con facilidad a edificios construidos.

Este artefacto posee una forma y composición interna que parece convertirse en una gran solución para mejorar de cara al futuro la seguridad en las infraestructuras de las ciudades sin tener que hacer una gran inversión económica. Se trata de un sistema de seguridad revolucionario.

NUEVO ESCUDO CONTRA TERREMOTOS

Fuente: Unsplash

Más allá de conocer que la presión sísmica sobre el cuarzo genera pepitas de oro de forma natural, tenemos que conocer la existencia de este nuevo dispositivo de disipación de energía basada en partículas que se convierte en un excelente escudo contra terremotos.

Este grupo de científicos del Golfo Pérsico ha avanzado en tecnología antisísmica para poder hacer frente a situaciones de terremotos. En algunas zonas del planeta se pueden presentar todo tipo de sismos que pueden llegar a tener un resultado devastador.

Ante los evidentes errores que presentan algunos de los modelos actuales, el profesor Moussa Lebloub del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Sharjah, junto a un equipo de investigadores, ha creado lo que ha denominado como el "árbol de esferas de acero".

Se trata de un proyecto que promete revolucionar la protección frente a los terremotos, siendo técnicamente conocido como "dispositivo de disipación de energía basado en partículas".

SE REDUCIRÁ EL IMPACTO DE LOS TERREMOTOS HASTA UN 14%

Fuente: Unsplash

Hoy en día se ha desvelado si realmente los animales detectan los terremotos antes que los humanos, y al mismo tiempo nos encontramos con esta tecnología que, como explica Newsbomb, consiste en un artefacto con diseño modular y forma de cilindro que está lleno de acero con un eje central con varillas radiales.

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Este cilindro funciona sin electricidad debido a la energía cinética que produce por sí mismo gracias a la fricción de las esferas. En su conjunto, todos estos componentes permiten que se disipe el impacto de los terremotos hasta un 14%.

Según las pruebas realizadas en laboratorio, se ha podido confirmar que este sistema soluciona varias limitaciones actuales porque es autónomo, económico y reutilizable. De hecho, se puede usar en edificios ya construidas, lo que abre las puertas a su uso en zonas con menos recursos.

UN DISPOSITIVO PARA MITIGAR LOS TERREMOTOS A LARGO PLAZO

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La estructura de este sistema es ideal para un mantenimiento práctico, y gracias a sus piezas individuales es un elemento reutilizable que consigue superar a los amortiguadores hidráulicos tradicionales.

Este invento es de gran ayuda para todas aquellas zonas en las que los terremotos son una amenaza frecuente, sobre todo porque con motivo de los impactos suelen sufrir cortes de luz. Además, se trata de un dispositivo que garantiza una larga vida útil.

No obstante, aún no ha sido lanzado al mundo real y atraviesa una fase de transición desde el laboratorio, realizando pruebas de campo a gran escala. Una vez culminados, los siguientes estudios se centrarán en simuladores avanzados de terremotos.

Una vez que esté todo listo y con la correspondiente aprobación, pasará a poder ser integrado el sistema en distintos proyectos de edificaciones, suponiendo un nuevo escudo para hacer frente a los sismos.