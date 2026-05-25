Brad Pitt desvela su postura definitiva sobre el matrimonio tras el 'infierno' con Angelina Jolie

Brad Pitt ha dicho 'no' definitivo al matrimonio. Tras el infierno de su divorcio con Angelina Jolie, el actor de 62 años descarta volver a pasar por el altar.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Brad Pitt cierra la puerta al amor eterno mientras Angelina sigue ganando batallas legales y su actual novia, Ines de Ramon, se queda en 'pareja estable'. Esto huele a portada de revista durante meses.

Qué ha dicho exactamente Brad Pitt (o, mejor, su entorno)

Un confidente ha soltado la bomba al Daily Mail: el matrimonio es un 'no' rotundo para el actor de Hollywood. Y no es postureo de fin de semana. Según esta fuente, a sus 62 años, Brad ha pasado página de los anillos y los 'sí, quiero' para siempre.

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Su actual relación con Ines de Ramon, una diseñadora de joyas con contactos de altura, es 'una fuente de paz y apoyo', pero de ahí no pasa. 'Tiene una pareja maravillosa a la que aprecia, pero no hay prisa en esa dirección', han filtrado. Traducción: por mucho que la cosa vaya bien desde 2022, los amigos no ven boda ni de coña.

Y ojo, que no es solo un trauma de divorcio duro. El distanciamiento con sus seis hijos ha sido devastador, y esa herida sigue abierta. La ausencia de Brad en la graduación universitaria de Zahara ha sido la última pincelada de un cuadro muy doloroso.

Si ni siquiera se plantea ir a un evento importante por si no es bienvenido imagínate el nivel de fractura familiar que se cuece.

La graduación de Zahara y un cisma familiar que escuece

Hace apenas unos días, Zahara Jolie-Pitt se graduaba en el Spelman College de Atlanta. Angelina y todos sus hermanos estuvieron allí, aplaudiendo. Brad, en cambio, brilló por su ausencia. Fuentes cercanas al actor aseguran que no se presentó porque sabía de sobra que era persona non grata.

'No se puede promover un alejamiento total y luego criticar que alguien no vaya a un acto donde le han dejado claro que no pinta nada', ha replicado la misma fuente. El círculo de Pitt lo tiene claro: es una campaña de alienación que ha funcionado a la perfección. Maddox, Pax, Shiloh, Knox y Vivienne también han ido marcando distancia en los últimos años — algunos hasta han renunciado al apellido Pitt.

Entre líneas se lee un Brad devastado pero resignado. La reconciliación con los hijos es una esperanza que guarda en un cajón, pero mientras tanto, se centra en lo que le da sosiego: el trabajo y una relación tranquila sin presiones.

El futuro entre la paz y el non-wedding ring

Esto nos deja con un Brad Pitt que, a los 62, parece haber encontrado el equilibrio justo. Ines le da la calma que necesitaba, pero no esperen invitación a una boda. Es más, amigos del actor descartan por completo que él quiera volver a ser padre.

Comparado con otros divorcios tormentosos de Hollywood — Johnny Depp y Amber Heard, Tom Cruise y Katie Holmes —, aquí la batalla ha sido más silenciosa pero igual de destructiva. La pareja que protagonizó 'Sr. y Sra. Smith' terminó siendo la antítesis del amor eterno. Y parece que Brad ha encontrado su lección: se puede querer sin casarse.

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Por ahora, la jugada es clara: boda, para los amigos; anillo, para la caja fuerte; drama, el justo. Y si Ines lo acepta sin aspavientos, la historia de amor seguirá en modo 'friends with benefits emocionales'. Que cada cual elija su final feliz.

El chisme en 3 claves (TL;DR)