El público de Bad Bunny en Barcelona se lleva una decepción con los famosos invitados

Los fans que se dejaron la pasta en el doblete del Estadi Olímpic soñaban con un momentazo y se llevaron un 'meh' de campeonato. La gira europea de Bad Bunny ha sido un desfile de famosos, sí, pero ha faltado la guinda. Una guinda que tiene nombre y apellido: Rosalía.

La expectativa de ver a la motomami cantando con el conejo malo era un clamor en redes, y la realidad ha sido un jarro de agua fría. La gente quería un crossover histórico y se ha encontrado con la plana mayor del Barça y poco más. Vamos, que se montó el hype y nos quedamos con las ganas.

El gran ausente tiene nombre y apellido

La posibilidad de ver juntos a Bad Bunny y a Rosalía sobre un escenario en casa había generado un runrún fuerte. Las fechas de Barcelona eran las favoritas para un encuentro que no se ha dado. Ni rastro de la catalana, que sigue sin dar señales de si se pasará por Madrid. La ausencia ha dolido más que cualquier invitado de relleno.

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Mientras tanto, el artista puertorriqueño sí cumplió con otros nombres. Bad Gyal apareció para cantar 'Da Me' y fue de lo más celebrado de la noche. Bryant Myers también puso el toque más callejero. Pero la pregunta en todas las gradas era la misma: ¿y Rosalía? El runrún pasó a ser rumor, el rumor a certeza incumplida y la certeza a un silencio que en redes ya es meme.

Los que sí salieron a la palestra

Fuera del escenario, en la famosa 'casita' VIP, el desfile fue notable. La mitad larga de la plantilla del Barça se ha paseado por allí como quien va al cine. Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsí, Dani Olmo, João Cancelo, Eric García y hasta Ter Stegen hicieron acto de presencia con las pilas puestas tras una temporada que ya huele a fin de ciclo.

También se dejaron ver Ibai Llanos, con su entusiasmo marca de la casa, y la actriz Priscilla Delgado, a la que muchos reconocerán de la nueva temporada de 'Euphoria'. Su bailecito con Benito fue de lo más comentado de la noche, pero no, no alcanza. Lo de un baile en la grada está bien, pero la gente quería un espectáculo sobre las tablas.

El problema no es quién vino, sino a quién esperaba todo el mundo y nunca subió al escenario.

Decepción o expectativas infladas: la medida justa del hype

Lo de Barcelona huele más a una mezcla de expectativas mal gestionadas que a un fracaso del artista. Bad Bunny no prometió la presencia de Rosalía, pero el contexto y el ruido en redes hicieron su trabajo. El precedente más cercano lo tenemos con Taylor Swift en Madrid: la expectativa de ver a Rosalía de invitada también fue alta y la cosa se quedó en aguas. El público tiende a soñar con crossovers que, en la mayoría de los casos, solo existen en los grupos de WhatsApp de fans.

Ahora bien, también es verdad que un concierto de esta magnitud pide un golpe de efecto a la altura. Tener a Ibai en la grada mola, pero no cambia la historia de la gira. La plantilla del Barça entera tampoco. Lo que sí habría marcado un antes y un después es ese dueto que lleva años pidiendo internet. Y no, no ha llegado.

La gira tiene ahora la vista puesta en Madrid. La esperanza de un encuentro entre los dos artistas sigue viva, pero con la boca pequeña. Si al final no sucede, el público se quedará con la copla de un tour que pudo ser histórico y se conformó con ser correcto. Veremos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)