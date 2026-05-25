Rafa Mora: De colaborador de 'Sálvame' a ganar 72.000 euros al año con esta nueva faceta

Durante mucho tiempo, la figura de Rafa Mora fue una constante en los programas de mayor audiencia de Telecinco. Espacios de gran éxito mediático como 'Sálvame' o 'Mujeres y Hombres y Viceversa' contaron con su presencia regular, convirtiéndolo en uno de los colaboradores más populares del panorama nacional.

Sin embargo, a sus 35 años, el valenciano ha dado un giro radical a su trayectoria profesional. Su realidad diaria actual se encuentra a años luz de los focos, los debates acalorados y la fama televisiva. Hoy en día, ha logrado construir un futuro sólido y altamente rentable que sorprende a quienes le seguían en la pequeña pantalla.

La nueva vocación de Rafa Mora como agente del orden

La nueva vocación de Rafa Mora como agente del orden | Fuente: Telecinco

El cambio de rumbo del ex colaborador televisivo no ha sido fruto de la improvisación. Tras abandonar el entorno mediático, Rafa Mora decidió centrar todos sus esfuerzos en alcanzar el objetivo profesional que siempre había anhelado. En la actualidad, ejerce de manera oficial como Policía Local en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. Con este puesto de trabajo, el valenciano ha materializado el gran sueño de su vida, que consistía en convertirse en un agente de seguridad dentro del ámbito municipal.

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Lejos de las cámaras, sus responsabilidades diarias son fundamentales para el bienestar de la comunidad. Su labor profesional exige dedicación y disciplina, abarcando tareas vitales como regular el tráfico urbano en las calles de la localidad madrileña. Además de la gestión de la circulación, se encarga de vigilar los distintos espacios públicos y velar activamente por la seguridad ciudadana.

El negocio inmobiliario que multiplica sus ingresos mensuales

En sus ratos libres, ha sabido desarrollar una carrera paralela sumamente lucrativa enfocada en el sector inmobiliario. Lejos de ser un simple pasatiempo, el ex rostro de Telecinco se ha tomado su faceta como inversor con una seriedad absoluta. Su destreza para los negocios le ha permitido estructurar un modelo de ingresos que resulta envidiable para cualquier experto financiero.

Para comprender los detalles de esta actividad, el valenciano ha compartido recientemente su experiencia en el espacio radiofónico digital de Pascual Ariño, conocido como el pódcast Inversión en vivienda. Durante esta entrevista, Rafa Mora desgranó con precisión cuál es la mentalidad que le ha llevado a triunfar en el mercado de los bienes raíces.

Una estrategia financiera basada en la rentabilidad constante

Una estrategia financiera basada en la rentabilidad constante | Fuente: Telecinco

El sistema empleado por el actual policía local es relativamente sencillo pero altamente efectivo. Consiste fundamentalmente en adquirir inmuebles a un precio económico para obtener posteriormente la máxima rentabilidad posible mediante el alquiler. Para ilustrar su visión de los negocios, utiliza una comparación muy gráfica para definir sus activos. "Una casa es una vaca lechera", asegura.

A la hora de fijar las cuotas para sus inquilinos, Rafa Mora no busca cifras desorbitadas. De hecho, no le importa en absoluto cobrar alquileres bajos, manteniéndolos en cantidades inferiores a los 1.000 euros. Su meta principal es aumentar su patrimonio de manera progresiva. Durante su participación en el pódcast, el ex colaborador detalló algunas de sus operaciones más exitosas.

"Compramos el primer piso por 80.000 euros y lo tenemos alquilado por 900. Luego tenemos otro que compramos por 82.000 euros y está alquilado por unos 800. El resto han sido pisos pequeños y baratos que hemos comprado desde 36.000 euros, que ese, por ejemplo, lo tenemos alquilado por 620", explicó.

Para dar más contexto sobre el volumen de su inversión, Rafa Mora especificó el rango de precios en el que suele moverse a la hora de buscar oportunidades en el mercado. "Y luego la media de lo que me han costado mis pisos está entre los 40.000 y los 55.000 euros", añade.

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La revalorización del patrimonio y los beneficios actuales

Hoy en día, Rafa Mora se embolsa una cifra nada desdeñable gracias a su actividad como arrendador. Sumando todas las rentas, alcanza unos ingresos anuales de 72.000 euros. Esta cuantía representa una inyección de capital sustancial que complementa a la perfección su sueldo como funcionario.

Además de los ingresos mensuales, el valor de los activos que posee se ha disparado de forma exponencial en los últimos años. Lo que en su momento fueron inversiones de cantidades pequeñas, hoy representan un capital inmenso.

El propio Rafa Mora ha compartido cómo ha evolucionado el precio de sus inmuebles desde el momento de la firma de las escrituras. "El que me costó 80.000 euros ahora mismo está en 160.000. Los que me costaron 40.000 euros están en 75.000. Y espero que esto siga subiendo. Ahora estamos en unos 6.000 euros mensuales en alquileres", ha detallado.

La búsqueda de la estabilidad

La búsqueda de la estabilidad | Fuente: Telecinco

No contempla, bajo ningún concepto, la idea de ofertar estas propiedades nuevamente en el mercado para obtener una ganancia rápida. Su convicción es total respecto a su modelo de negocio y su planificación a futuro. "Yo quiero una casa solo para alquilarla. Como si fuera una vaca lechera. Es que yo no la quiero para vender. Igual que ahora mismo, las que compré por 40 valen 70 y no las vendo las de 80 valen 160", reafirma.

Esta postura demuestra una madurez financiera notable. Rafa Mora es plenamente consciente de que mantener las propiedades implica renunciar a un gran volumen de capital inmediato, pero prefiere priorizar su tranquilidad diaria.

Para concluir su exposición en el programa de Pascual Ariño, sentenció su filosofía de inversión con unas palabras muy claras. "También estoy palmando pasta, porque podría venderlas y ganar pasta. No soy avaricioso, no solo busco el dinero. Quiero estar tranquilo. Nada más importante en esta vida que la tranquilidad", zanja.