El Papa León XIV dice que la IA sin control es "tecnofascismo"

El Papa León XIV acaba de publicar su primera encíclica y no ha dejado títere con cabeza. 'Magnifica Humanitas' —42.300 palabras en su versión inglesa— es una bofetada directa a la concentración de poder tecnológico sin control ético. Y no, no es una metáfora: el Pontífice ha llamado a las cosas por su nombre, hablando de 'tecnofascismo' sin eufemismos.

La cosa se ha cocinado a fuego lento. Durante meses, el Vaticano mantuvo reuniones secretas con Google, Meta y Amazon, según han filtrado fuentes internas. Pero el gran golpe de efecto llegó durante la presentación oficial del documento: junto al Papa estaba Christopher Olah, cofundador de Anthropic, la empresa de IA que compite con OpenAI defendiendo un desarrollo más ético. Todo un mensaje.

Qué dice exactamente 'Magnifica Humanitas'

El documento arranca con una advertencia clara: confundir la IA con la inteligencia humana es un error. Estas máquinas no sienten alegría ni dolor, no maduran a través de las relaciones y carecen de conciencia moral. Imitan el lenguaje y la empatía, pero no entienden lo que producen, porque les falta la dimensión afectiva, relacional y espiritual que nos hace sabios.

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Pero León XIV no se queda en lo filosófico. Exige marcos regulatorios fuertes que frenen el efecto distorsionador del poder tecnológico. Llama a los gobiernos a garantizar que las decisiones sobre armas sigan en manos humanas y no de algoritmos, y reclama una alianza educativa para la era digital que enseñe a los jóvenes a pensar críticamente frente a la IA.

Además, el Papa carga contra los despidos masivos justificados por la automatización. Pide protección laboral y reciclaje para quienes pierdan su empleo por culpa de la IA. Y en el tramo final, abre la puerta a un optimismo cauteloso: si se gestiona bien, la IA podría abrir un horizonte que se extiende en todas direcciones.

El Vaticano ha elegido bando en la guerra por el futuro de la IA. Y no, no es el de las grandes corporaciones.

Anthropic, el inesperado aliado papal

La imagen de Christopher Olah junto a León XIV no es casual. Anthropic lleva años vendiendo la narrativa de una IA más segura y alineada con los valores humanos. Que el Papa les haya dado su bendición implícita es un movimiento estratégico de primer orden. El Vaticano no solo critica: también señala a quién mirar.

Las reuniones con Google, Meta y Amazon, en cambio, se interpretan como una advertencia. El Pontífice ha escuchado a los gigantes, sí, pero luego ha redactado un texto que los señala como los principales responsables del riesgo de tecnofascismo. Esa concentración de poder —económico, de datos, de narrativa— es justo lo que 'Magnifica Humanitas' quiere desmantelar.

Por qué las big tech deberían temblar

Que el Papa utilice el término 'tecnofascismo' en un documento oficial de 42.300 palabras no es un detalle menor. Es la primera vez que un líder religioso de este calibre entra de lleno en el debate sobre la gobernanza de la IA, y lo hace con un lenguaje que los reguladores europeos llevan meses intentando modular sin éxito. Ahora tienen a León XIV avalando sus tesis.

Las empresas afectadas han respondido con un silencio sepulcral. Ni un comunicado, ni un tuit, ni una filtración off the record. La única voz que ha sonado es la del cofundador de Anthropic, que ya ha declarado que la encíclica es un paso importante para que la IA sirva a la humanidad. Los demás, de momento, prefieren esperar a que pase el chaparrón.

Lo que está claro es que 'Magnifica Humanitas' no es una simple opinión. Es un documento doctrinal que marcará la posición de la Iglesia católica —y de sus 1.400 millones de fieles— sobre la tecnología durante los próximos años. Y en un mundo donde el voto de cada usuario cuenta, eso tiene un peso que a las big tech no les conviene ignorar.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. El Vaticano se mete en terreno de Apple y Google, y con el apoyo de Anthropic. Es la primera vez que un Papa dedica una encíclica a la IA. El silencio de las compañías lo dice todo. Si esto no acelera la regulación europea, nada lo hará.

El resumen para vagos (TL;DR)