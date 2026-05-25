Zara y Mango arrasan con las blusas de lino más bonitas de primavera (desde 25,95 €)

Vale, lo confieso: cada primavera abro el armario y me encuentro el mismo desfile de blusas blancas y negras. Este año he decidido poner remedio. Zara y Mango han leído mi mente (o la tuya) porque sus nuevas colecciones de lino son un auténtico soplo de aire fresco. Literal y estilísticamente.

El lino, ese tejido que nuestras abuelas ya amaban, se ha colado en todas las pasarelas de esta temporada con más fuerza que nunca. Da igual si eres más de vestidos largos o de vaqueros pitillo: una blusa oversize de lino te arregla cualquier estilismo en dos minutos. Y este año, además, los diseños vienen con un punto más canalla: bordados artesanales, rayas verticales que estilizan y un rosa pastel que sienta bien hasta a las que huimos del color.

El lino ha vuelto a colarse en tu armario (y esta primavera no tienes escapatoria)

Reconozcámoslo: hace un par de años el lino nos daba pereza. Se arrugaba, parecía que solo valía para la playa y costaba un riñón. Pero la moda ha cambiado, y tanto Zara como Mango han entendido que lo que buscamos es frescura sin dramas. Las blusas de esta temporada mezclan el lino con cortes amplios y detalles que las convierten en la prenda comodín del armario.

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¿Lo mejor? Que no necesitas ser una experta en moda para combinarlas. Con unos vaqueros blancos y unas sandalias de tiras ya tienes un lookazo de tarde. Y si le añades unas bambas y un blazer, te plantas en la oficina sin despeinarte. El truco está en jugar con los accesorios y no tener miedo a los hombros caídos, que dan un aire muy relajado y nada descuidado.

Las cuatro blusas que nos han conquistado (y no es solo por el precio)

He buceado por las webs de Zara y Mango para traerte las que, en mi opinión, se van a llevar esta primavera. La primera, la archiconocida blusa rosa pastel de Zara, es pura tendencia. Cuesta 25,95 euros y tiene un patrón oversize con mangas largas que se pueden remangar. El cuello de solapa y el escote en pico le dan un toque elegante pero desenfadado. Perfecta para los días en los que quieres ir mona pero sin que se note que lo has pensado.

Y si el rosa no es lo tuyo, misma marca, mismo precio: la blusa de rayas verticales de Zara es un acierto seguro. 25,95 euros y una caída que parece sacada de un editorial de moda. El cuello en pico y las mangas largas permiten llevarla con shorts o con un pantalón de lino blanco en un contraste muy favorecedor. Las rayas verticales estilizan y alargan la silueta, así que es un sí rotundo.

No hace falta ser influencer para lucir estas blusas: con unos vaqueros blancos y unas sandalias planas ya tienes el look del verano.

Ahora le toca el turno a Mango. Su blusa de lino en verde oliva con bordados es una de esas prendas que ves y dices 'esto es para mí'. Cuesta 45,99 euros, sí, pero los detalles marcan la diferencia. El cuello de tira, los bordados artesanales le dan un punto muy especial y el cierre de botones. Se nota que han mimado el diseño y que aguanta más de una temporada sin pasar de moda.

La última, también de Mango, es una blusa camisera en rosa empolvado (29,99 euros) con un patrón oversize y mangas largas. Tiene un bolsillo de parche en el pecho y un cuello de solapa con un aire muy effortless. Es la típica blusa que te pones con lo primero que pillas y sales guapísima, algo que no todas pueden presumir.

Y si te gusta el rollo más bohemio, en El Corte Inglés han fichado una blusa rosa pastel con volantes de la firma Polin et Moi por 49,95 euros. Es una opción más sofisticada, con escote en V y mangas abullonadas que permiten ajustar el largo. Un caprichito para las que prefieren un toque romántico.

¿Merece la pena pagar 45 euros en Mango o te apañas con Zara por 26?

No nos vamos a engañar: la diferencia de precio entre los modelos de Zara (25,95 €) y los de Mango (hasta 45,99 €) es notable. Si buscas una blusa de lino básica y versátil, con las de Zara tienes más que suficiente. La calidad del lino es correcta y los acabados cumplen. Pero si valoras los detalles, los bordados de Mango o ese verde oliva que no encuentras en cualquier sitio, vale la pena rascarse un poco el bolsillo. Son piezas que puedes amortizar durante varias primaveras y que, sinceramente, se ven diferentes.

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En cualquier caso, tanto Zara como Mango han sabido darle al clavo con estas blusas: frescas, bonitas y a precios que no te obligan a vender un riñón. La moda low cost de esta temporada es más lista que nunca y lo demuestra con prendas que parecen de gama alta.

🛒 Directo al grano

Precios: Blusa rosa pastel Zara: 25,95 €; Blusa rayas Zara: 25,95 €; Blusa bordados Mango: 45,99 €; Blusa camisera Mango: 29,99 €; Extra bohemio El Corte Inglés: 49,95 €. Sección: disponibles en las webs oficiales y apps de Zara y Mango. Las tallas vuelan, así que date prisa.