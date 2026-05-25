La expareja de Rosa López destapa su verdad en 'Fiesta': "Era posesiva y me rebajaba"

Rosa López acaba de romper con su novio y ya tiene a una ex pareja ventilando sus trapos sucios en el plató. José Luis Luna, exfutbolista y exnovio de la cantante, ha esperado justo a que la artista confirmase su separación de Iñaki para plantarse en Fiesta y soltar todo lo que llevaba once años callado.

La ruptura con Iñaki, el punto de partida

Hace apenas una semana, Rosa publicaba un comunicado en Instagram confirmando el fin de su relación de seis años: "Sí, Iñaki y yo hemos tomado caminos diferentes". Nada de broncas, según ella, solo un desgaste natural. La típica frase que deja la puerta abierta a especulaciones y a que cualquier ex aparezca como seta en otoño.

La cantante dejó claro que no había conflicto, pero el eco televisivo ya había empezado a sonar. Y en el programa Fiesta de Telecinco, José Luis Luna recogió el guante con un timing impecable: aprovecha el ruido mediático para desempolvar una historia sentimental de hace once años.

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José Luis Luna: el ex que resurge cuando el fuego aún humea

El exjugador del Atlético de Madrid, que también pasó por Supervivientes, no se ha mordido la lengua. Las acusaciones que ha lanzado contra Rosa López son de las que levantan ampollas y titulares: la tacha de posesiva, de rebajarle constantemente y de avergonzarse de él en público.

José Luis Luna llevaba once años callado. Ha esperado a que Rosa esté en su peor momento mediático para desempolvar viejos reproches.

Según contó en el plató, la artista le "tiraba por tierra" hasta hacerle dudar de sí mismo: "Me rebajaba hasta tal punto que yo me planteaba si merecía la pena seguir con la relación". También le habría dicho que participar en Supervivientes era "un programa para fracasados" y que prefería que no los vieran juntos porque "para su carrera podía ser un problema". La frase de la "cárcel de cemento" es de las que se quedan.

El desencadenante de la ruptura, según Luna, fue un encontronazo con los paparazzi tras un partido de pádel. Ella le acusó de haberlos avisado, él lo niega, y esa desconfianza fue "la gota que colmó el vaso". Once años después, la herida sigue abierta lo justo para acudir a un programa de tarde y reabrirla en directo.

El ex que habla ahora: ¿ajuste de cuentas o bandeja de salseo?

La jugada es tan vieja como la televisión: una celebridad está en el foco por una ruptura actual y un ex decide que ya va siendo hora de dar su versión. Ocurrió con otros nombres, ocurrirá con los próximos. Lo que añade morbo aquí es el contraste entre el comunicado tranquilizador de Rosa y el bombazo que suelta Luna.

Lo cierto es que Fiesta ha vuelto a demostrar que tiene callo en esto de sentar a ex parejas y esperar a que salte la chispa. La audiencia, claro, se frota las manos. ¿Responderá Rosa? De momento, silencio. Pero con una acusación de "posesiva" sobre la mesa, no me extrañaría que la cantante acabara sacando su propio comunicado o, quién sabe, una canción. Porque aquí el dramón, como en la trayectoria de Rosa López, siempre tiene banda sonora.

El chisme en 3 claves (TL;DR)