Adelantos estratégicos en Mango y el Grupo Tendam
Adelantos estratégicos en Mango y el Grupo Tendam | Fuente: Mango
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7 vestidos de Zara, Mango y El Corte Inglés que necesitas para este verano 2026

Desde el clásico vestido negro de Zara por 29,95 € hasta el rojo de Mango que arrasa esta temporada. Una selección que te saca de cualquier apuro estilístico sin que sude la cartera.

Isabel Rodríguez

Reconócelo, llega el calor y tu armario parece un desierto de ideas. Tranquila, yo he hecho el trabajo sucio por ti. He buceado en las webs de Zara, Mango y El Corte Inglés para traerte siete vestidos que te van a salvar el verano, desde solo 29,95 €. Son frescos, cómodos y tan versátiles que te sirven igual para la oficina que para un tardeo con alpargatas.

El combo infalible: frescura, estilo y un precio que no duele

Cuando el termómetro aprieta, lo último que apetece es complicarse. Estos vestidos cumplen la regla de oro: te los pones en diez segundos y ya estás lista. Y no hablo solo de básicos aburridos: hay rayas bohemias, rojos pasión, blancos que broncean y hasta un toque boho con encaje. Todo por debajo de los 50 €.

Arrancamos en El Corte Inglés con una joya de Parfois: un vestido de cuadros vichy con tirantes azules que grita 'dopamine dressing'. Cuesta 35,99 € y es tan holgado que te lo pones hasta para ir a por el pan. De la misma casa, Green Coast propone un diseño en rojo empolvado con cuerpo de panel de abeja y estampado floral. Ideal para una boda low cost en la playa o para ir a la oficina con unas bailarinas. PVP: 39,99 €.

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Saltamos a Zara y nos encontramos con el camisero blanco de toda la vida. Por 39,95 € te llevas un básico que realza el bronceado y te saca de cualquier apuro. Y si eres de las que prefiere ir sobria, el vestido negro largo y en sisa (29,95 €) es pura elegancia sin esfuerzo. Combínalo con un mini capazo y unas gafas de sol y triunfas seguro.

No es solo una lista de vestidos: es un fondo de armario de verano entero por menos de 50 euros.

Pero la cosa no queda ahí. Zara también apuesta por la tendencia boho 70's con un vestido de rayas y escote asimétrico. Por 49,95 € consigues un look de invitada casual que te va a dar mil alegrías. Y en Mango la cosa se pone vibrante: un vestido rojo de tirantes espagueti que lo mismo te vale para una boda que para un cóctel, por 49,99 €. Además, el tono es uno de los colores de la temporada, así que vas a arrasar.

¿Merece la pena hacerse con todos o es mejor apostar por uno?

Ya te avanzo que no hace falta vaciar el armario. Con dos piezas clave (un básico negro o blanco y otro más cañero como el de rayas o el rojo) tienes el verano resuelto. La calidad de estos diseños es la esperable en estas cadenas: no son alta costura, pero aguantan lavados y mantienen la forma. Personalmente, me quedo con el camisero blanco de Zara y el rojo de Mango: combinan con todo y el precio es imbatible.

🛒 Directo al grano

Precio: desde 29,95 € el más barato (vestido negro de Zara) hasta 49,99 € el más caro (Mango rojo o amarillo). Fecha de la promo: precio habitual de temporada primavera-verano 2026. Sección donde encontrarlo: webs oficiales y tiendas físicas de Zara, Mango y El Corte Inglés.

El verano está a la vuelta de la esquina y estos vestidos vuelan. No te duermas.

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