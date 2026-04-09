25 años de espera para vivir una noche histórica con el Rayo Vallecano

​El Rayo Vallecano afronta este jueves una cita que quedará marcada en los libros de historia de la institución. Han pasado exactamente 25 años de espera para volver a vivir una noche histórica en Portazgo con el equipo compitiendo en los cuartos de final de una competición continental.

El recuerdo de la Copa de la UEFA de la temporada 2000-01 sigue presente en la memoria de los aficionados, pero la actual plantilla tiene la oportunidad de superar aquel listón. El estadio de Vallecas será el escenario del primer asalto contra el AEK Atenas, en un encuentro donde la identidad del club y el empuje de la grada resultarán factores decisivos para el resultado final.

​El equipo dirigido por Iñigo Pérez llega a este compromiso con la responsabilidad de representar a una comunidad que respira fútbol. La victoria lograda el pasado viernes en la competición nacional ha otorgado la serenidad necesaria para centrar todos los esfuerzos en el torneo europeo. La plantilla es consciente de que este tipo de oportunidades son escasas y requieren una concentración absoluta desde el pitido inicial. El ambiente en las calles aledañas al estadio refleja la ilusión de un barrio que sueña con ver a su equipo entre los cuatro mejores de la Conference League. La mística de Vallecas vuelve a escena en el momento más oportuno de la temporada.

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​La mística de Vallecas y el papel de los suplentes del Rayo Vallecano en la gran cita

​El cuerpo técnico navarro ha diseñado un plan de juego basado en la intensidad y el aprovechamiento de las bandas. La velocidad de futbolistas como Álvaro García y Jorge de Frutos será la principal herramienta para desbordar a la defensa griega.

Ambos jugadores acumulan cifras goleadoras importantes este curso y conocen a la perfección el funcionamiento del sistema de Iñigo Pérez.

El Rayo Vallecano buscará dominar la posesión del balón en campo contrario, forzando errores en la salida del AEK Atenas para generar ocasiones claras de gol. La capacidad de recuperación tras pérdida será vital para evitar los contraataques del conjunto visitante.

Donde el fútbol sigue siendo del pueblo: el Rayo Vallecano y la fuerza de Vallecas Fuente: Europa Press

​En la parcela defensiva, la solidez del bloque es la prioridad para afrontar el partido de vuelta con garantías. Mantener la portería a cero en casa daría una ventaja estratégica fundamental ante un rival que destaca por su facilidad anotadora. La presencia de Isi Palazón en la zona de creación aporta la pausa y la visión necesarias para encontrar huecos en defensas cerradas. El compromiso defensivo de los laterales también será puesto a prueba por la movilidad de los delanteros del AEK. La unidad del vestuario y el conocimiento mutuo de los jugadores permiten que el Rayo compita con una estructura sólida y difícil de batir en su propio feudo.

​El factor ambiental en el estadio de Vallecas es un elemento diferenciador que nivela las fuerzas en las competiciones europeas. La afición de la franja es conocida por su apoyo incondicional y por convertir su estadio en un lugar inexpugnable para los rivales. El aliento constante desde los fondos será el impulso necesario para que los jugadores mantengan la energía durante los noventa minutos. Esta conexión emocional entre el barrio y el club es lo que permite al Rayo Vallecano competir de igual a igual ante proyectos con presupuestos superiores.

​El sueño de las semifinales está más cerca que nunca para el conjunto franjirrojo. La plantilla se encuentra en un momento óptimo de forma y con la ambición necesaria para dejar una huella imborrable en Europa. Los 25 años de espera llegan a su fin con una oportunidad única para reivindicar el modelo de club que representa el Rayo Vallecano.