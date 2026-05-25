Raquel Mosquera desvela cómo reaccionó Pedro Carrasco al inesperado embarazo de su hija

Justo cuando se cumple el veinticinco aniversario de la triste partida de Pedro Carrasco, su viuda ha regresado a la televisión para rendirle un sentido homenaje. En esta ocasión, Raquel Mosquera no se ha guardado nada y ha compartido detalles inéditos sobre su convivencia con el deportista.

Raquel Mosquera, a sus cincuenta y seis años, atraviesa actualmente una etapa personal bastante delicada y compleja. La conocida profesional de la peluquería se enfrenta a un duro revés familiar, ya que su actual marido se encuentra detenido en un centro penitenciario de Francia, enfrentando graves acusaciones relacionadas con el tráfico de drogas. Pese a este difícil panorama personal, la madrileña participó en el programa nocturno ‘¡De Viernes!’, dispuesta a rememorar los años más felices de su vida junto al legendario campeón de boxeo.

Raquel Mosquera y los duros comienzos de su mediática relación sentimental

Raquel Mosquera y los duros comienzos de su mediática relación sentimental | Fuente: Telecinco

Haciendo un poco de memoria, seguro recuerdas cómo el país entero conoció a Raquel Mosquera. Corría el año 1993 cuando el carismático Pedro Carrasco decidió presentarla oficialmente como su nueva pareja sentimental. Este anuncio llegó tiempo después de que el deportista firmara su sonado divorcio con la artista Rocío Jurado. En aquel momento, la opinión pública y los medios de comunicación no fueron precisamente amables con la nueva pareja.

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Las críticas llovieron desde diversos frentes, motivadas principalmente por la notable diferencia de edad que existía entre ambos. Sin embargo, el tiempo terminó dándoles la razón. Raquel Mosquera y el deportista onubense demostraron a todos los escépticos que lo suyo era un vínculo real, protagonizando una sólida historia de amor que se mantuvo firme e inquebrantable hasta el trágico fallecimiento de Carrasco en el año 2001.

El instante en que Pedro Carrasco supo que su hija esperaba un bebé

El instante en que Pedro Carrasco supo que su hija esperaba un bebé | Fuente: Telecinco

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista televisiva de Raquel Mosquera se produjo al abordar el embarazo de Rocío Carrasco. La noticia de que la joven esperaba un hijo junto a Antonio David Flores sacudió a toda la familia, y la viuda del boxeador quiso relatar exactamente cómo se vivió ese instante en la intimidad.

Según el relato aportado por Raquel Mosquera, el deportista reaccionó de una forma muy particular: “Tanto Rocío como Pedro, fue una noticia un poco… Pedro no daría una torta ni a una mosca, nunca ha pegado a su hija. Ella se lo dije en el paseo de la Habana y estaba yo delante, y lo único que le dijo fue: 'Pues ahora a apechugar con lo que te toca'”.

La verdadera cercanía entre Raquel Mosquera y la primogénita de su marido

Aprovechando su intervención en horario de máxima audiencia, Raquel Mosquera también quiso despejar cualquier duda sobre cómo era su relación diaria con la hija de su esposo durante aquellos años dorados. A menudo se ha especulado sobre posibles tensiones en el hogar familiar, pero la peluquera fue tajante al desmentir esos antiguos rumores.

Para sorpresa de algunos espectadores, Raquel Mosquera aseguró que el trato entre ambas fue siempre excelente, destacando la estrecha franja de edad que las separaba: “Yo con la madre de Rocío, nos llevamos 7 años sólo, y jamás de los jamases hemos discutido una sola vez. Era como mi hermana pequeña”.

El desgarrador recuerdo del trágico adiós al gran amor de su vida

El destino golpeó con dureza a Raquel Mosquera cuando su marido perdió la vida de forma totalmente repentina a la temprana edad de cincuenta y siete años. Fue ella misma quien tuvo que enfrentarse al terrible golpe de encontrar el cuerpo sin vida del deportista en su domicilio, un trauma que todavía arrastra.

Al recordar la profunda conexión que mantenían, Raquel Mosquera no pudo contener la emoción: “Pedro estaba enamoradísimo de mí y yo enamoradísima de él. Todavía ver esas imágenes me duele y me hace mucho daño. He estado con depresión, me quise ir con él, me quise quitar la vida y todo. Era un amor tan bonito, tan puro y se cortó de un día para otro".

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Las contundentes confesiones de la nieta del deportista en directo

Las contundentes confesiones de la nieta del deportista en directo | Fuente: Telecinco

La velada televisiva contó además con la presencia en plató de Rocío Flores, propiciando un encuentro cargado de significado con Raquel Mosquera. La joven colaboradora apenas tenía cuatro años cuando su abuelo materno falleció, por lo que confesó abiertamente su nula memoria sobre él y sobre el impacto de su muerte en la familia.

De forma muy sincera, la nieta relató su experiencia personal respecto a aquella época: "No tengo ningún tipo de recuerdo, ni del momento, ni qué pasó en casa, ni quién me lo dijo, ni cómo me enteré... Es como si no hubiese existido. Ni siquiera de hablarlo con alguien, nada". Sin embargo, la situación cambia cuando se trata de Rocío Jurado, a quien sí tiene muy presente: “El olor de mi abuela lo recuerdo cada día de mi vida. La Colonia de Ángel. Cada día de mi vida recuerdo su olor y el olor de él ni lo conocía”.

El encuentro televisivo también sirvió para que Rocío Flores abordara la inexistente relación que mantiene a día de hoy con su progenitora. Al ser preguntada por la nula comunicación entre ambas, la joven no ocultó sus sentimientos: “Me parece una situación que me da bastante pena y me parece bastante surrealista, la verdad”.

Cuando los presentadores le consultaron si sentía impotencia ante este panorama, su respuesta fue: “Mucha. No sabes hasta qué punto. Demasiada. Pero bueno, no sé, al final, yo qué sé, cada uno actúa en su vida como ha querido y cada uno tendrá el cargo de conciencia en su conciencia que tenga que tener. Yo la tengo muy tranquila”.

Finalmente, el tema de los homenajes póstumos generó cierta controversia. La nieta aseguró ante Raquel Mosquera y el resto de tertulianos que su madre jamás acudía a visitar las tumbas de sus padres: “Ni a mi abuelo ni a mi abuela. A mi abuela ahora, por lo visto, por el documental y las cámaras. Pero antes, tampoco. Es que es la realidad, sino te diría otra cosa. Cualquier persona que le preguntes eso te va a contestar lo mismo que yo. O sea, yo he estado mucho tiempo viviendo ahí y no. Ahora sí, pues genial, pero no, a ninguno de los dos”.