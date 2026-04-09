Dos partidos para evitar el abismo: el Real Madrid de baloncesto se la juega en Europa

​El Real Madrid de baloncesto atraviesa una fase determinante en la competición continental. La última derrota frente al Olympiacos ha modificado el panorama clasificatorio de la plantilla blanca.

El equipo ocupa actualmente la quinta posición de la tabla general. Este puesto obligaría a jugar la siguiente eliminatoria con los partidos definitivos fuera de casa. El registro de cinco victorias y trece derrotas lejos de su estadio representa un obstáculo visible.

Esta estadística es la más baja de su trayectoria reciente bajo el formato de liga única. Los jugadores necesitan una reacción inmediata para evitar las posiciones de play-in. El margen de error ha desaparecido a falta de dos partidos para el final del calendario regular.

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​La fortaleza del Real Madrid de baloncesto en casa frente a las dudas en casa

​La fragilidad del grupo lejos de su pabellón es el tema central de análisis deportivo. Solo dos equipos alcanzaron anteriormente los puestos de privilegio con porcentajes de victoria tan reducidos. El Real Madrid de baloncesto promedia un 27% de éxito fuera de su recinto.

Esta cifra es inusual para una entidad que aspira a los puestos de cabeza de la competición. Los problemas de concentración en los desplazamientos han costado puntos valiosos en canchas teóricamente asequibles. El vestuario reconoce la necesidad de un cambio de actitud para competir al máximo nivel. El desafío europeo exige una respuesta física y mental superior a la mostrada en Grecia. La solvencia en terreno hostil define a los candidatos reales al título.

​El conjunto dirigido por Sergio Scariolo requiere un pleno de triunfos en las jornadas restantes. El objetivo prioritario consiste en finalizar entre los cuatro mejores clubes de la clasificación. El Real Madrid de Sergio Scariolo debe vencer este jueves en la pista del Fenerbahçe.

Thomas Walkup y Facundo Campazzo durante una jugada del partido de Euroliga Fuente: Agencias

​Las cuentas del Real Madrid de baloncesto para asegurar el factor cancha

Posteriormente recibirá al Estrella Roja en el cierre de la fase inicial. Ganar ambos encuentros garantiza evitar complicaciones con los sistemas de desempate. Históricamente el 81% de los equipos con ventaja de campo alcanzan la fase final.

El cuerpo técnico asume la responsabilidad de mejorar el rendimiento defensivo fuera de Madrid. El control de los minutos finales resulta esencial tras haber perdido varios duelos por escasa diferencia.

​La próxima visita a Turquía aparece como el examen más exigente de la semana. El rival atraviesa una crisis de resultados con cuatro derrotas seguidas.

El Real Madrid de baloncesto pretende aprovechar esta dinámica negativa de su oponente. La plantilla blanca cuenta con una ventaja de 26 puntos en el marcador particular contra los turcos. Mantener esta diferencia favorable permite respirar en caso de una igualdad a victorias al final. El conjunto visitante debe castigar la inseguridad defensiva de los locales desde el primer cuarto. El orden táctico evitará los contraataques peligrosos en una cancha muy ruidosa. La eficacia en el tiro libre será determinante para amarrar el resultado en los instantes finales.

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