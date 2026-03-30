Locura en Decathlon por el pack de gafas para ver el eclipse solar: Cuestan menos de 3 euros y vuelan de las estanterías

El próximo 12 de agosto de 2026, el cielo ofrecerá un espectáculo inolvidable con un eclipse total de sol que cruzará gran parte del territorio nacional. Ante la magnitud del evento, la previsión de los ciudadanos ha desatado una auténtica carrera logística para conseguir el equipo de protección adecuado. Decathlon se ha posicionado como el centro de atención principal al agotar existencias de sus packs de gafas especiales, generando incluso esperas virtuales y presenciales ante el temor de una inminente subida de precios debido a la alta demanda.

La seguridad ocular es la mayor preocupación de las autoridades sanitarias y astronómicas. Observar un eclipse sin la certificación pertinente puede acarrear daños irreversibles en la retina. Por ello, el gigante deportivo ha lanzado al mercado una solución económica pero técnica que está volando de sus estanterías. Actualmente, el producto se comercializa en la web de Decathlon a 2,90 euros por unidad, aunque la opción más buscada es el pack de tres unidades, que cuesta 8,90 euros.

El pack de seguridad de Decathlon para el evento del siglo

El pack de seguridad de Decathlon para el evento del siglo | Fuente: Decathlon

La principal recomendación de las instituciones es no utilizar bajo ninguna circunstancia gafas de sol convencionales, radiografías o cristales ahumados. La solución profesional que ha puesto a la venta Decathlon consiste en unas gafas solares que cuentan con el certificado ISO, diseñadas específicamente para permitir la visión directa del astro sin que los ojos sufran daños. Según destaca la propia cadena en su portal oficial: “El próximo eclipse solar ocurrirá el 12 de agosto 2026. Con estas gafas para eclipse solar de alta calidad, disfrutarás del espectáculo de forma segura y sin riesgos”.

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El éxito de este producto radica en su fabricación y en los materiales empleados para filtrar la radiación. “Para garantizar la máxima protección para tus ojos, estas gafas especiales han sido fabricadas en los Estados Unidos siguiendo los estándares de seguridad más exigentes”, informan desde la web de Decathlon. El pack de tres unidades, que deja el precio por gafa en unos 2,97 euros, es la opción preferida por las familias.

Horarios y puntos clave para ver el eclipse en España

Horarios y puntos clave para ver el eclipse en España | Fuente: Decathlon

El miércoles 12 de agosto marcará un hito, pues será el primer eclipse total de sol que se podrá disfrutar en la península ibérica en más de cien años. La trayectoria de la sombra total atravesará el país desde el noroeste hasta el archipiélago balear, cubriendo ciudades como La Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. El Instituto Geográfico Nacional, a través de la plataforma del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha advertido de un factor geográfico crucial: "España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste".

El proceso astronómico no será simultáneo en todo el mundo. El inicio global se sitúa a las 17:34 horas en el mar de Bering, pero el momento cumbre, el eclipse solar total, llegará a las 19:46 horas. En nuestro país, los tiempos varían ligeramente según la provincia:

Galicia: Será la puerta de entrada. En La Coruña, el fenómeno empieza a las 19:31 horas, alcanzando su máximo a las 20:28 y concluyendo a las 21:22.

Será la puerta de entrada. En La Coruña, el fenómeno empieza a las 19:31 horas, alcanzando su máximo a las 20:28 y concluyendo a las 21:22. Madrid: En la capital la experiencia será diferente, ya que el eclipse será parcial, llegando a su punto de mayor ocultación a las 20:32 horas.

En la capital la experiencia será diferente, ya que el eclipse será parcial, llegando a su punto de mayor ocultación a las 20:32 horas. Baleares: Es el punto final de la ruta española. «El último lugar donde será visible será Baleares. En Palma de Mallorca, el eclipse comenzará a las 19:38 horas y tendrá su máximo a las 20:32 horas», según los datos oficiales del Gobierno.

No todas las gafas de cartón son iguales, y las que distribuye Decathlon destacan por un filtro de alta calidad de luz blanca que bloquea de manera efectiva los rayos infrarrojos y UV que son nocivos para el ser humano. Además de la seguridad, la experiencia visual está optimizada para ofrecer una imagen clara y natural del sol, mostrándolo en un tono amarillo brillante muy estético.

Uno de los puntos fuertes de este material es su durabilidad. A diferencia de otros modelos desechables de un solo uso, estas gafas han sido creadas con un diseño resistente que permite reutilizarlas. Esto las convierte en una herramienta útil más allá del 12 de agosto, siendo ideales para observar manchas solares de forma cotidiana o incluso para ver siluetas de aviones cruzando el disco solar. Las especificaciones técnicas confirmadas por laboratorios independientes aseguran que cumplen con la estricta normativa EN ISO 12312-2:2015.

La proximidad de la fecha y la viralidad del evento han provocado que el stock disponible en Decathlon empiece a flaquear. Se espera que, a medida que nos acerquemos al verano de 2026, el precio de estos protectores aumente significativamente debido a la ley de la oferta y la demanda, o que incluso sea imposible encontrarlos en canales de venta oficiales. Comprar el pack de tres ahora por 8,90 euros es, para muchos, una inversión mínima frente al riesgo de quedarse sin ellas o tener que pagar precios abusivos en la reventa de última hora.