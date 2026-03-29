Ahora puedes recoger paquetes o ir a la farmacia sin el DNI en la cartera o el bolso: solo necesitas el móvil

¿Te imaginas salir de casa sin cartera y que no pase absolutamente nada? ¿Ni DNI, ni tarjeta, ni papeles? Pues eso que parecía imposible en España está a punto de cambiar para siempre.

A partir del 2 de abril, el DNI también estará en el móvil y tendrá la misma validez que el físico. Es uno de esos cambios que parecen pequeños, pero que en realidad cambian la rutina diaria de millones de personas.

Porque no se trata solo de comodidad. Se trata de que muchas gestiones que antes dependían de llevar el documento de identidad encima ahora podrán hacerse simplemente enseñando la pantalla del teléfono.

Publicidad

El documento de identidad en el móvil ya es oficial: para qué podrás usarlo

Es una identificación oficial que funciona a través de una aplicación. Fuente: Agencias

El DNI digital no es una foto del documento ni un PDF guardado en el teléfono. Es una identificación oficial que funciona a través de una aplicación y que muestra tus datos en tiempo real con un código QR que verifica tu identidad al momento.

Esto permitirá hacer muchas de las cosas más habituales del día a día sin llevar la cartera encima. Por ejemplo, podrás registrarte en un hotel, recoger un paquete, alquilar un coche o identificarte en una farmacia. Es decir, la mayoría de situaciones en las que hasta ahora te pedían el DNI físico.

Cómo activar el DNI digital paso a paso

Hay que descargar la aplicación oficial MiDNI en el teléfono móvil, así de fácil y seguro es el proceso. Fuente: Agencias

El proceso para tener el DNI en el móvil es bastante sencillo y solo lleva unos minutos. Primero hay que descargar la aplicación oficial MiDNI en el teléfono móvil, así de fácil y seguro es el proceso. Después, introducir el número de DNI y el número de soporte que aparece en el documento físico, hasta el momento todos los pasos son tan simples que hasta las personas mayores podrán hacerlo.

A continuación, hay que crear una contraseña, activar la identificación biométrica del móvil y completar la verificación con un código que llega por SMS. Una vez terminado el proceso, la aplicación genera un código QR que será el que se utilice cada vez que tengas que identificarte.

¿Es obligatorio llevar el DNI físico o el móvil será suficiente?

El móvil será suficiente, porque tiene la misma validez legal que el documento en tarjeta. Fuente: Agencias

Una de las grandes dudas que han surgido con este cambio es si el DNI digital sustituye por completo al físico. La respuesta es que, para la mayoría de identificaciones presenciales del día a día, el móvil será suficiente, porque tiene la misma validez legal que el documento en tarjeta.

Sin embargo, el DNI físico seguirá existiendo y seguirá siendo necesario en algunos casos, sobre todo en viajes internacionales o en gestiones donde todavía no esté implantado el sistema de verificación digital. Es decir, el móvil servirá para casi todo en España, pero no significa que el documento físico desaparezca de inmediato.

Lo que sí cambia es la costumbre, durante años hemos salido de casa pensando en llaves, cartera y móvil, y ahora muchas personas empezarán a salir solo con las llaves y el teléfono. Puede parecer un detalle sin importancia, pero en la práctica cambia bastante la forma en la que nos identificamos en nuestro día a día.

Publicidad

Lo que cambia ahora: todos tendrán que aceptar el DNI digital

La normativa establece que el DNI digital tiene la misma validez legal que el DNI físico. Fuente: Agencias

Uno de los cambios más importantes es que no se trata de una opción voluntaria para las empresas o las administraciones. La normativa establece que el DNI digital tiene la misma validez legal que el DNI físico, por lo que deberán aceptarlo para la identificación presencial.

Esto significa que, si te identificas con el móvil, no podrán obligarte a enseñar el DNI en tarjeta solo por estar en formato digital. Hoteles, empresas de transporte, farmacias, bancos o administraciones públicas tendrán que adaptarse a este nuevo sistema, que marca un antes y un después en la forma de identificarnos en España.

Al final, es uno de esos avances que dentro de unos años veremos como algo normal, igual que hoy pagamos con el móvil o llevamos las tarjetas en el teléfono. Y probablemente, dentro de no mucho tiempo, salir de casa sin cartera será lo más habitual del mundo.