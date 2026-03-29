Correos tramitará la regularización de inmigrantes en solo unos días con medio millón de solicitudes

Correos tramitará la regularización de migrantes según el último borrador del decreto del Ministerio de Migraciones. El Gobierno ha diseñado este operativo para evitar el bloqueo absoluto de las oficinas de Extranjería, que ya sufren retrasos estructurales de varios meses.

La solución consiste en habilitar la red de oficinas de Correos y de la Seguridad Social como puntos oficiales de recepción de documentos. El objetivo es absorber de forma ágil las solicitudes de residencia y trabajo de más de 500.000 personas, aunque algunas fuentes como la de 'El País' elevan el potencial de beneficiarios hasta el millón.

​El borrador del reglamento establece que las oficinas postales funcionarán como registro de entrada. Los interesados deberán presentar un modelo específico de solicitud que estará disponible en las sedes electrónicas de los ministerios competentes.

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LAS OFICINAS DE CORREOS HABILITAN VENTANILLAS PARA TRAMITAR LA RESIDENCIA DE INMIGRANTES Y AGILIZAR LA REGULARIZACIÓN

Una vez registrada la petición en Correos, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) asumirá la validación de cada caso. El Ejecutivo se ha impuesto un plazo máximo de tres meses para resolver los expedientes desde su admisión a trámite, buscando una celeridad que las subdelegaciones del Gobierno no pueden ofrecer actualmente.

​El proceso está dirigido a ciudadanos extranjeros que residieran en España antes del 1 de enero de 2024. Los solicitantes deben acreditar una permanencia de cinco meses consecutivos previos al momento de entregar la instancia.

El calendario para formalizar el trámite es estricto: el plazo de presentación finaliza el 30 de junio. Al utilizar la capilaridad de las oficinas de Correos, el Ministerio de Migraciones pretende facilitar el acceso al trámite en todo el territorio nacional, eliminando la necesidad de desplazamientos a las capitales de provincia o la dependencia de las saturadas citas previas.

Personas saliendo de una oficina de Correos en Madrid Fuente: @Correos

​La integración de Correos y la Seguridad Social como sedes administrativas responde a una necesidad de gestión urgente. El Defensor del Pueblo ha denunciado repetidamente la disparidad de criterios y el tapón acumulado en las oficinas de Extranjería provinciales. Por lo que centralizar la revisión en la UTEX permite unificar los baremos de aprobación y acelerar la salida de los permisos, reduciendo la vulnerabilidad de los migrantes que hasta ahora se encontraban en un limbo administrativo por la falta de capacidad de respuesta del Estado.

​MOTIVOS ECONÓMICOS Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA

​La regularización masiva no es solo una respuesta a la demanda de 600.000 firmas ciudadanas. El decreto fundamenta la medida en razones económicas y demográficas de peso. Sacar de la economía sumergida a estos trabajadores implica una inyección directa de fondos para la Seguridad Social y un incremento en la recaudación por impuestos. Ante el envejecimiento de la población activa, el Gobierno defiende que legalizar a estas personas es indispensable para garantizar la sostenibilidad de las pensiones y cubrir la demanda de mano de obra en sectores clave.

Oficina de Extranjería en La Rioja Fuente: Europa Press

​España ha consolidado su posición como destino de acogida, con una población extranjera que ha pasado del 1% en 1986 al 14% en 2026. Esta reforma busca normalizar la situación de miles de personas, incluyendo a solicitantes de protección internacional estancados en procesos burocráticos. Si la red de Correos funciona como canal de entrada eficiente, la administración confía en absorber este volumen de trabajo sin repetir los colapsos de procesos anteriores.

​EL FULTRO CON EL FRAUDE

​La UTEX será el organismo encargado de aplicar un criterio único para evitar el fraude y la arbitrariedad. Al eliminar la gestión descentralizada en las provincias, se busca terminar con situaciones donde expedientes idénticos recibían resoluciones distintas según la ubicación geográfica.

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El refuerzo de personal en esta unidad central será determinante para cumplir el compromiso de los 90 días. Tras su paso por el Consejo de Estado, el decreto recibirá la aprobación definitiva en el Consejo de Ministros para iniciar la mayor regularización de extranjeros en España de las últimas dos décadas.

Más información: Datos del INE: los extranjeros en España crecen en más de 100.000 en el tercer trimestre hasta nuevo máximo.