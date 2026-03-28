Ajuste de 10 segundos: el cambio necesario en Gmail para evitar que la IA lea todos tus correos privados

Hoy en día, la gran mayoría de personas hace uso de Gmail, el gestor de correo electrónico más utilizado del mundo. Sin embargo, no todos están del todo satisfechos con el camino que ha tomado Google en este sentido, y que ha hecho que se haya integrado su inteligencia artificial Gemini, con lo que ello supone.

Con su llegada al servicio, la IA puede leer tus correos electrónicos privados, lo que ha alertado a los expertos en ciberseguridad, quienes advierten de que este acceso a la inteligencia artificial supone un riesgo para la privacidad y que es contrario a las herramientas de cifrado. Sin embargo, lo puedes solucionar con este ajuste en el que tardarás solo 10 segundos.

GOOGLE INTEGRA SU IA EN GMAIL

Millones de personas en todo el planeta hacen uso de Gmail, un gestor de correo electrónico que es ampliamente utilizado para comunicarse con otras personas o empresas. Aunque no se use, es necesario tener una cuenta para poder acceder a funciones avanzadas en Google Chrome y poder acceder a otros servicios del ecosistema de Google.

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Gracias a tener una cuenta de Gmail, podemos acceder a una infinidad de herramientas como Google Drive, Google Maps o Google Fotos de una forma más personalizada, al mismo tiempo que se puede tener un correo electrónico que podemos utilizar para comunicarnos. Todo está pensado para que seamos parte del ecosistema de la compañía.

Esto permite a la compañía de Mountain View tener a su disposición una gran información acerca de nuestros datos y gustos que pueden vender a los anunciantes para que nos puedan remitir publicidad dirigida que pueda ser de nuestro interés.

De hecho, seguro que en muchas ocasiones te has encontrado con que, de repente, te aparecen anuncios de algo que has consultado tú con anterioridad. No es magia, es la propia información que utiliza Google para beneficiar a sus anunciantes.

PROTEGE TU CUENTA DE GMAIL CONTRA LA IA

Fuente: Unsplash

Mientras Gmail tiene un nuevo plan para renovar tu identidad digital, nos hemos encontrado con que en los últimos meses muchos de los movimientos de Google han estado enfocados a integrar Gemini en todo su ecosistema.

Su apuesta por su propia solución de inteligencia artificial es evidente, y se aprovecha de la herramienta que busca entrenar con los datos reales de las personas, de forma que la IA pueda tener una mayor comprensión de ellas y sepa cómo ayudarlas.

Aunque sobre el papel pueda parecer una buena idea, existe un punto a tener en cuenta y es que abrir nuestras cuentas de Gmail a la inteligencia artificial puede ser un gran riesgo para nuestra privacidad.

El hecho de que Gemini tenga acceso a nuestro correo electrónico y nos pueda asistir escribiendo correos electrónicos, resumiendo mensajes o encontrando determinada información, puede chocar con sistemas como los correos cifrados de extremo a extremo.

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CÓMO EVITAR QUE LA IA ACCEDA A TUS CORREOS DE GMAIL

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Gmail, que cambió tras 20 años, obligando a tomar una decisión a millones de usuarios, está integrando Gemini en su gestor de correo electrónico y en el resto de sus servicios. Sin embargo, si quieres proteger tu privacidad, podrás hacerlo de una forma sencilla y en apenas 10 segundos.

Con solo seguir las siguientes indicaciones, podrás cortar el acceso a la inteligencia artificial a Gmail. Para ello tendrás que hacer este ajuste en tu móvil, siendo válido tanto para dispositivos con sistema operativo Android como con iOS, en los iPhone de Apple.

Los pasos a seguir son los siguientes:

En primer lugar, se debe abrir la aplicación de Gmail desde el dispositivo móvil. A continuación, pulsa sobre el botón de las tres rayas horizontales que encontrarás en la parte superior derecha de la pantalla. Dirígete al apartado Ajustes y selecciona la cuenta a la que quieras quitar el acceso a la inteligencia artificial (es posible hacerlo en todas). A continuación, acude a la opción Funciones inteligentes y desactívala.

Siguiendo estos sencillos pasos, podrás conseguir que tu cuenta de Gmail se encuentre más protegida en términos de privacidad, impidiendo que la inteligencia artificial de Google pueda tener acceso a tus correos electrónicos. Por lo tanto, estarás mucho más protegido frente a posibles datos sensibles que puedan llegar a las manos que no deben.