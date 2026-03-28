Borra objetos de tus fotos en iPhone en segundos: el truco que no requiere de Apple Intelligence

Apple Intelligence se ha convertido en un gran aliado para los millones de personas que tienen un iPhone, al tratarse de un sistema de inteligencia artificial personal que ofrece infinidad de profesionales, entre ellas muchas tareas enfocadas a mejorar la productividad y la eficiencia.

En este sentido, nos centramos en el apartado multimedia, donde ahora es posible borrar objetos de tus fotos en segundos, y todo ello con un truco que no requiere de Apple Intelligence, lo que supone una de las mejores maneras de poder borrar elementos indeseados sin tener conocimientos técnicos.

BORRA FOTOS DE UNA FOTO EN TU IPHONE

Seguro que en más de una ocasión te has encontrado con elementos que, por un motivo u otro, quieres eliminar de una fotografía desde un iPhone, una tarea que ya no está reservada para usuarios avanzados ni para quienes tienen los últimos modelos de Apple.

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Hoy en día, la gran expansión de las herramientas de inteligencia artificial nos permiten borrar personas, objetos u otros elementos de una imagen en apenas segundos y de manera sencilla. Est6o implica que no sea necesario tener un iPhone compatible con Apple Intelligence.

En su lugar se pueden usar alternativas integradas en el smartphone y de terceros que permiten realizar este proceso de una manera rápida y sencilla, y todo ello con unos resultados más que interesantes. La posibilidad de "limpiar" una foto es una realidad gracias a la IA.

BORRADOR INTEGRADO EN EL IPHONE DE LA MANO DE APPLE INTELLIGENCE

Fuente: Unsplash

Más allá de conocer la estrategia rompedora de Apple con su nuevo ordenador portátil, tenemos que saber cómo funcionan las distintas apps que podemos usar en un iPhone, entre las que se encuentra Apple Intelligence.

Esta función permite borrar elementos de una fotografía de forma directa desde la galería de imágenes, y sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. Para acceder a ella, no obstante, es necesario disponer de un iPhone compatible, como un iPhone 15 Pro o versiones posteriores, además de tener activada la IA de Apple desde los ajustes del sistema.

El proceso es realmente sencillo, siendo suficiente con abrir la fotografía y dirigirse al modo de edición. Desde este lugar se selecciona la opción "limpiar" y se rodea con el dedo el objeto o elemento a eliminar.

En cuestión de apenas unos segundos, el propio sistema procesa la imagen y reconstruye el fondo de forma automática, siendo una característica realmente interesante y funcional.

ALTERNATIVAS PARA IPHONE SIN USAR APPLE INTELLIGENCE

Fuente: Unsplash

Ya sabemos cómo podemos crear nuestro propio "Google Fotos" privado y 100% gratuito, y ahora, si quieres eliminar objetos de una fotografía a través de tu iPhone pero no tienes un dispositivo compatible con Apple Intelligence, puedes recurrir a otras apps gratuitas con herramientas similares.

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Una de las opciones más populares es Google Fotos, una app que puedes descargar y que cuenta con la función llamada "Borrador mágico". Con ella es posible eliminar objetos con un procedimiento muy parecido al que nos ofrece Apple Intelligence.

En este caso es suficiente con abrir la imagen en cuestión, acceder a las opciones de edición y, tras seleccionar la herramienta, elegir el elemento a borrar. La propia herramienta se encarga del resto y, en este caso, tiene la ventaja de que no depende del modelo de iPhone y también se puede usar en Android.

OTRAS IA QUE PUEDES USAR EN TU IPHONE

Fuente: Unsplash

No solo podemos recurrir a Apple Intelligence o a Google Fotos; tenemos más opciones para borrar objetos de las fotografías que realicemos, tanto desde nuestro iPhone como desde dispositivos móviles Android.

Gracias a los avances de la inteligencia artificial, podemos usar herramientas de IA generativa avanzadas como Gemini, Grok o ChatGPT, todas ellas disponibles en iOS, para poder eliminar cualquier elemento que nos interese.

No obstante, en este tipo de casos tendremos que cargar la imagen y crear un prompt con la petición deseada. Para ello habrá que solicitar explícitamente que se mantenga la imagen original, pero sin el objeto o persona a eliminar.

En este sentido, es importante recalcar que cuanto más clara sea la instrucción, mejores serán los resultados. En todo caso, para un mejor resultado final, se recomienda marcar previamente el objeto en cuestión con un color llamativo para luego enviar la imagen editada como referencia a la IA.