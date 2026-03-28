Márquez busca recuperar su trono en Austin con la sombra de Bezzecchi y una caída reciente

​El circuito de Las Américas acoge este fin de semana la tercera cita del Mundial de MotoGP. Marc Márquez afronta esta prueba con la necesidad de consolidar su adaptación a la Ducati de 2026 tras un inicio de campeonato marcado por la irregularidad en los resultados de los domingos y persistentes molestias físicas.

Pese a que el trazado de Austin es históricamente favorable para el piloto catalán, las circunstancias actuales presentan dificultades añadidas que condicionan sus posibilidades de victoria frente a sus rivales directos.

​Hasta la fecha, el rendimiento de Márquez ha mostrado una dualidad evidente entre las pruebas de corta distancia y los Grandes Premios completos. En las carreras al esprint, el piloto ha logrado resultados destacados, incluyendo una victoria en Brasil y una segunda posición en Tailandia. Sin embargo, en las pruebas largas de domingo, la situación es distinta: sufrió una caída en la cita inaugural y obtuvo una cuarta posición en la segunda carrera del curso. Esta diferencia de rendimiento evidencia que, si bien Márquez posee velocidad punta, la gestión de la distancia completa sigue siendo un punto crítico en su pilotaje actual.

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​El impacto de Marc Márquez tras el accidente del viernes en Austin

​La preparación para el Gran Premio de Las Américas se ha visto alterada por un incidente durante los entrenamientos del viernes. Márquez sufrió una caída a más de 190 km/h que, aunque no resultó en fracturas óseas, sí provocó fuertes contusiones en ambos brazos. Este golpe se suma a los problemas crónicos en el hombro que el piloto arrastra desde hace varias temporadas y que limitan su resistencia en circuitos con cambios de dirección constantes y frenadas fuertes, características propias del trazado texano.

​En declaraciones previas a la prensa, Marc Márquez subrayó la importancia de la paciencia en su proceso de recuperación. La exigencia de una MotoGP actual, sumada a las secuelas del golpe del viernes, obliga al piloto a realizar una gestión conservadora de sus energías durante los entrenamientos para llegar con opciones a la carrera del domingo.

Marc Márquez Fuente: @MotoGP

Con una desventaja de 22 puntos respecto al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, la prioridad del piloto español es reducir la brecha en la clasificación general sin comprometer su integridad física en un momento donde la regularidad es fundamental.

​El estado de forma de Marco Bezzecchi y la evolución de Ducati

​El escenario deportivo se complica por el estado de forma de Marco Bezzecchi. El italiano lidera el campeonato tras encadenar cuatro victorias consecutivas, consolidándose como el rival a batir en cualquier tipo de trazado. Márquez ha reconocido públicamente que Bezzecchi parte como favorito debido a su velocidad actual y a la confianza que demuestra sobre la pista. Esta situación traslada la presión al piloto español, quien debe encontrar el equilibrio entre la agresividad necesaria para ganar y la cautela requerida por su estado físico mermado.

​A nivel de moto, Márquez sostiene que dispone de las herramientas necesarias para competir. La transición de Honda a Ducati ha sido un proceso complejo debido a las diferencias en el comportamiento dinámico de ambas máquinas. Aunque el piloto afirma tener mejores sensaciones con la montura italiana, la confirmación definitiva solo puede producirse mediante un podio en carrera larga. El objetivo en Austin es minimizar los daños en la tabla de puntos y avanzar en la puesta a punto de una moto que todavía presenta dificultades de gobierno en ciertos sectores del circuito de Texas.

​Marc Márquez es el piloto con más victorias en la historia de Austin, sumando siete triunfos, aunque el último de ellos data de 2021. El éxito en esta edición dependerá directamente de la capacidad de su cuerpo para tolerar el esfuerzo tras el accidente del viernes y de su habilidad para gestionar el desgaste de los neumáticos en las últimas vueltas, punto donde el hombro suele presentar mayores limitaciones físicas. La cita en Estados Unidos determinará si la línea ascendente vista en Sudamérica se mantiene o si los problemas físicos obligan a reevaluar las expectativas reales para la presente temporada de motociclismo.

Más información: Marc Márquez alcanza los 33 años en plenitud: el reto de la 10ª corona y el centenar de triunfos en MotoGP.