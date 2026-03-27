Ni chía ni aguacate: El nuevo superalimento de Mercadona con 10 veces más antioxidantes que cualquier fruta

Hoy en día ya no nos conformamos con productos que simplemente calmen el hambre o refresquen el paladar durante los meses más cálidos. Los consumidores españoles exigen opciones que aporten un valor añadido a su salud sin tener que renunciar al disfrute de un buen postre. En medio de esta transformación de los hábitos de consumo, la cadena de supermercados, Mercadona, ha lanzado una novedad que fusiona a la perfección la tendencia de la alimentación saludable con el formato veraniego por excelencia.

Mercadona ha decidido introducir en los hogares de nuestro país un ingrediente que arrasa en otras partes del mundo, pero que aquí sigue siendo un gran desconocido para la inmensa mayoría. Hablamos de un postre helado que promete revolucionar las sobremesas y las meriendas de quienes buscan cuidarse un poco más cada día.

La revolución helada que aterriza en los congeladores de Mercadona

La revolución helada que aterriza en los congeladores de Mercadona | Fuente: Mercadona

Pasear por los pasillos de Mercadona siempre depara alguna sorpresa, y esta temporada la atención se centra directamente en sus arcones congeladores. La cadena valenciana ha acaparado todas las miradas con el lanzamiento del Sorbete Açaí Hacendado sabor guaraná. Este producto aterriza en los lineales con la firme intención de democratizar el acceso a sabores exóticos que hasta ahora estaban reservados a tiendas de dietética muy exclusivas o cafeterías de especialidad.

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El formato elegido por Mercadona no podría ser más acertado para fomentar su consumo diario. Se presenta en una práctica tarrina congelada que viene completamente lista para servir. Esta accesibilidad es fundamental para que el cliente medio se anime a probar productos nuevos sin tener que complicarse la vida en la cocina.

El secreto amazónico que esconde este fruto de color púrpura oscuro

El indiscutible protagonista de este nuevo postre es el açaí. Si este nombre todavía no te suena de nada, debes saber que es una baya silvestre originaria de las profundidades de la selva amazónica. A simple vista, llama poderosamente la atención por su intenso y característico color púrpura oscuro, casi rozando el negro. Durante la última década, este pequeño fruto silvestre ha forjado una fama internacional envidiable gracias a su impresionante perfil nutricional.

Tanta es su relevancia que los expertos en nutrición lo han catalogado dentro del selecto grupo de los denominados “superalimentos”. En regiones de América Latina, y muy especialmente en Brasil, su consumo es un hábito diario completamente normalizado. Allí es muy habitual encontrarlo como base de contundentes smoothies o servido en inmensos bowls acompañando a deportistas de élite. Sin embargo, su recorrido comercial en los supermercados españoles ha sido extremadamente limitado hasta ahora.

El poder protector contra el envejecimiento celular prematuro

El poder protector contra el envejecimiento celular prematuro | Fuente: Mercadona

Consumir açaí supone aportar al organismo una cantidad extraordinaria de compuestos beneficiosos para la salud a largo plazo. Destaca de manera sobresaliente por su envidiable riqueza en antioxidantes naturales. El fruto contiene niveles altísimos de antocianinas y flavonoides, unas sustancias fundamentales que actúan como un escudo protector en nuestro cuerpo. Su función principal es neutralizar los temidos radicales libres y proteger al organismo del desgaste y el envejecimiento celular.

Pero los motivos para incorporar este alimento a tu rutina no acaban ahí. El perfil de esta baya incluye una excelente aportación de vitaminas esenciales, destacando especialmente la presencia de vitamina C y vitamina E. Todo este cóctel nutricional se asocia estrechamente con un refuerzo significativo del sistema inmunitario y un apoyo vital para mantener una correcta salud cardiovascular. Además, proporciona un aporte natural de energía muy valorado por quienes llevan un estilo de vida activo. Estos factores han impulsado de forma imparable su popularidad dentro de las dietas saludables de miles de personas.

El toque estimulante del guaraná para revitalizar tus meriendas

Para redondear este lanzamiento, los creadores del Sorbete Açaí Hacendado sabor guaraná no se han conformado con un único ingrediente exótico. Han decidido potenciar la receta añadiendo el inconfundible toque estimulante del guaraná. Esta segunda planta tropical es mundialmente reconocida por su alto contenido natural en cafeína.

Al combinar el sabor intenso del açaí con la chispa energética del guaraná, el producto trasciende la categoría clásica de los dulces fríos. Este enfoque tan audaz lo sitúa estratégicamente en un punto intermedio perfecto entre el postre refrescante convencional y el snack funcional.