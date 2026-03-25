El lío de Hansi Flick con dos estrellas complica la vida al Barcelona

El Barcelona entra en el tramo más duro de la temporada con un problema serio en su delantera. El equipo de Hansi Flick tiene por delante retos muy grandes, como el duelo de Champions League contra el Atlético de Madrid y el derbi ante el Espanyol.

Sin embargo, los dos hombres encargados de marcar los goles no pasan por un buen momento. Robert Lewandowski y Ferran Torres han bajado su nivel justo cuando más se les necesita, lo que ha generado una alerta roja en el cuerpo de entrenadores.

​El preparador alemán no encuentra la tecla para que sus dos puntas vuelvan a ver puerta con facilidad. El equipo domina los partidos, pero falta el remate final. Esta falta de acierto preocupa mucho de cara a los próximos cuatro encuentros, donde un error puede dejar al club fuera de la pelea por los títulos. La sombra de la duda planea sobre el ataque blaugrana y Hansi Flick sabe que, sin los goles de sus referentes, será muy difícil levantar trofeos este año.

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​Los números de Robert Lewandowski son bastante pobres para el Barcelona de Hansi Flick

​El delantero polaco ha perdido la chispa que mostró al principio de la liga. Aunque suma 16 goles en total, la racha de Lewandowski desde que comenzó el año 2026 es bastante pobre. Solo ha marcado cinco veces en los últimos meses, y dos de esos tantos fueron en un mismo partido europeo ante el Newcastle. La realidad en la competición doméstica es todavía peor, con solo tres dianas en los últimos cuatro meses de juego.

​Robert ha fallado ocasiones claras en citas importantes, como pasó en el partido contra el Sevilla. A esto se suma el ruido sobre lo que pasará con él cuando termine el curso.

Se habla mucho de una posible salida del club en verano, algo que podría estar afectando a su concentración en el campo. El equipo nota que su delantero centro ya no asusta como antes a las defensas rivales, y Hansi Flick necesita que recupere el hambre de gol de forma urgente.

Robert Lewandowski contra el Newcastle Fuente: FCBarcelona_es

​El notable bajón de Ferran Torres

​La situación de Ferran Torres es incluso más difícil. El valenciano empezó bien el año, pero se ha ido apagando con el paso de las semanas. Sus cifras globales son parecidas a las del polaco, con 16 goles, pero la mayoría de ellos llegaron en la primera parte de la temporada. Desde que arrancó enero, solo ha podido marcar en tres ocasiones.

​En la liga, su falta de gol es alarmante. No marca de forma regular desde aquel partido contra el Betis en diciembre. Lleva solo un tanto en los últimos cuatro meses de liga y no marca en Europa desde el mes de noviembre. Esta sequía le ha hecho perder el sitio en el once inicial. Ferran Torres ya no es el jugador eléctrico que se ganó el puesto a base de esfuerzo. Ahora, cada vez que sale al campo, se le ve con dudas y con poca confianza ante el portero.

​El Barcelona se juega la vida en las próximas tres semanas. Visitar el estadio del Atlético de Madrid para mantener el liderato es una prueba de fuego. Además, los dos choques de cuartos de final de la Champions marcarán el éxito o el fracaso de la temporada. Hansi Flick ha ido rotando a sus delanteros, probando a uno y a otro como número nueve, pero ninguno le ha dado el resultado esperado.

​El entrenador alemán es consciente de que no puede ganar solo con el centro del campo o la defensa. Necesita que Robert Lewandowski vuelva a ser el matador del área y que Ferran Torres recupere su versión más vertical. La presión en el entorno del club crece y los aficionados miran con lupa cada fallo de sus atacantes. El gol se paga caro en el fútbol de élite y el Barcelona no puede permitirse seguir perdonando.

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​El reto más complicado de Hansi Flick

​El trabajo de Hansi Flick en las próximas sesiones de entrenamiento será clave. Debe trabajar el aspecto mental de sus jugadores para que vuelvan a confiar en su instinto. El equipo genera juego de sobra, pero la falta de puntería es un lastre que pesa demasiado. Si el polaco y el valenciano no reaccionan pronto, el técnico tendrá que buscar otras opciones en el banquillo o cambiar el dibujo del equipo.

Hansi Flick tiene dos serios problemas con Robert Lewandowski y Ferrán Torres en este Barça Fuente: Europa Press

Con todo, el ataque del Barça vive sus horas más bajas en el momento menos oportuno. La pólvora mojada de Robert Lewandowski y Ferran Torres es el gran quebradero de cabeza para un Hansi Flick que se juega su prestigio en los próximos días. El gol debe volver al Camp Nou si el equipo quiere seguir soñando con la gloria en España y en Europa.

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