AEMET advierte de los efectos de una nueva borrasca, con especial foco en Cataluña

El panorama meteorológico en la Península Ibérica se presenta inestable, influenciado por una borrasca que, aunque en fase de disipación, sigue marcando el ritmo del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos, especialmente en Cataluña, debido a la intensidad prevista de las precipitaciones y fenómenos adversos.

Este miércoles, la influencia de la borrasca persiste, generando cielos nubosos y chubascos dispersos en gran parte del territorio peninsular. Si bien algunas áreas experimentarán una mejora gradual durante la tarde, la inestabilidad sigue siendo la norma general, especialmente en la mitad norte.

INESTABILIDAD PERSISTENTE EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

La borrasca situada en el oeste de Portugal continúa siendo el principal factor condicionante del tiempo en la Península Ibérica. Aunque se encuentra en proceso de disipación, su influencia se dejará sentir con cielos nubosos o muy nubosos en la mayor parte del territorio, a excepción del sureste peninsular. Se espera que esta nubosidad tienda a disminuir a lo largo de la tarde, especialmente en el sur y en las Islas Baleares, donde se abrirán claros y los cielos se despejarán.

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Durante la madrugada, las primeras precipitaciones se manifestarán en el norte de Extremadura y en el oeste de Castilla y León, extendiéndose gradualmente hacia el este a medida que avance la mañana. A partir del mediodía, se prevén chubascos más generalizados, que podrían ir acompañados de tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes, especialmente en zonas de montaña de la mitad norte peninsular. Estas condiciones adversas podrían extenderse a otros puntos de la meseta norte, Navarra, sur del País Vasco, Aragón, Madrid y norte de Castilla-La Mancha.

Particular atención merece la situación en Cataluña, donde se espera que los chubascos y las tormentas sean de carácter fuerte y vengan acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes. Ante esta situación, la Aemet ha activado el aviso naranja para esta región, instando a la población a tomar precauciones adicionales. También se esperan lluvias intensas en el Bajo Aragón, y existe la posibilidad de alguna nevada en las cumbres de los Pirineos. En las Islas Canarias, se prevén cielos nubosos o con intervalos nubosos, así como posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas.

VARIACIONES TÉRMICAS Y VIENTOS

En la Península Ibérica, se esperan descensos en las temperaturas máximas en el Cantábrico, en el interior y en zonas de montaña del sureste. En el resto del territorio, las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios significativos. En cuanto a las temperaturas mínimas, se prevén ligeras variaciones. En los archipiélagos, tanto en las Islas Baleares como en las Islas Canarias, las temperaturas se mantendrán sin cambios notables.

El viento será de componente oeste en buena parte de la Península, soplando con intensidad moderada en los litorales de la mitad sur, en Castilla-La Mancha y en el interior de la Comunidad Valenciana. En el resto del territorio peninsular, el viento será flojo. En las Islas Baleares, el viento será flojo y del sur, mientras que en Galicia y en el Cantábrico será flojo y del este por la mañana, rolando a componente norte durante la tarde. Se esperan rachas muy fuertes en el litoral almeriense.