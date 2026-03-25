El vestuario del Atlético, señalado: los tres problemas que pueden arruinar la Copa

​El parón de selecciones permite analizar con detalle el estado actual del Atlético de Madrid. La imagen que proyecta el equipo de Simeone muestra una evolución clara en la fase ofensiva. El grupo ataca con mayor fluidez, dispone de más recursos y genera peligro con facilidad.

Sin embargo, este paso adelante en campo contrario ha traído consigo una mayor concesión de espacios en campo propio. El equilibrio sigue siendo la asignatura pendiente para afrontar los partidos de máxima exigencia que decidirán la temporada en abril.

El plan de Simeone para abril es blindar la defensa: Giménez y Le Normand no dan seguridad

Y es que la defensa presenta síntomas de inestabilidad cuando faltan nombres específicos. La ausencia de Pubill resta consistencia al bloque. Ni Giménez ni Le Normand han conseguido asentar una seguridad continuada en el eje de la zaga. Este déficit central afecta directamente a los costados.

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Además, la banda izquierda, con Ruggeri y Lookman, funciona como un arma de doble filo. Aporta profundidad y desborde constante, pero sufre en las labores de repliegue y achique de espacios. Es un equipo que gana presencia arriba pero que queda expuesto ante transiciones rápidas del rival.

​En el centro del campo, la jerarquía se resiente en los duelos de alto voltaje. La figura de Barrios no tiene un sustituto de perfil similar y su ausencia se nota en la circulación de balón. La dupla formada por Koke y Cardoso no termina de imponerse físicamente en los partidos de ritmo alto. En este escenario, Marcos Llorente emerge como la alternativa necesaria para aportar energía y equilibrio. Su capacidad para acompañar al capitán o a Cardoso dota al equipo de una intensidad que falta cuando el juego se vuelve demasiado estático.

Griezmann sigue siendo diferencial para el Atlético

​En la zona de finalización, Antoine Griezmann se mantiene como el elemento diferencial de los de Simeone. El equipo respira y encuentra sentido al juego cuando el francés recibe entre líneas para organizar el ataque. Desplazarlo a la banda para tareas de apoyo defensivo penaliza la creatividad del conjunto. Por otro lado, el rendimiento de Julián Alvarez en las últimas jornadas es una noticia positiva. El argentino aporta dinamismo, trabajo sin balón y soluciones en el último tercio del campo justo cuando la temporada entra en su fase decisiva.

Griezmann continúa liderando sl Atlético de Simeone Fuente: @Atleti

​La portería ha encontrado estabilidad con Musso. El guardameta ha despejado los miedos iniciales con actuaciones que transmiten fiabilidad. Su presencia permite que la defensa intente adelantar líneas, aprovechando la velocidad de piezas como Hancko y el propio Pubill. No obstante, el apartado técnico todavía muestra carencias en la presión alta. Para que el sistema de Simeone sea efectivo en Champions y en la final de Copa, el equipo necesita una presión más sostenida en campo contrario, aprovechando la juventud de sus defensores.

​Un aspecto a solucionar de forma inminente es el rendimiento de Baena. El futbolista no ha logrado tener el impacto esperado en el esquema del Cholo y su integración sigue siendo una tarea pendiente para el cuerpo técnico. La falta de feeling o de ritmo competitivo de ciertos jugadores individuales lastra un diagnóstico que, por lo demás, muestra a un equipo capaz de competir al más alto nivel. El Atlético tiene los recursos para corregir estos desajustes y llegar al tramo final con una estructura sólida.

​El buen hacer del mes de abril de este Atlético dependerá de la recuperación de la consistencia defensiva. Recuperar a piezas clave como Barrios y Pubill es fundamental para blindar el sistema. Los del Cholo han demostrado que en el plano competitivo no se les puede reprochar nada, pero necesitan ajustar las piezas de la radiografía para que el diagnóstico final sea positivo. Si el equipo logra cerrar las grietas atrás sin perder la fluidez ofensiva recuperada, estará en condiciones de aspirar a los títulos en juego.