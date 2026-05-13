Google y SpaceX lanzarán centros de datos al espacio para entrenar IA con energía solar

Vale, ya hemos tocado techo en la Tierra. Cuando Sundar Pichai y Elon Musk se ponen de acuerdo, el siguiente paso lógico es mandar los servidores al puto espacio. Google ha confirmado que está negociando con SpaceX para lanzar centros de datos orbitales, una iniciativa bautizada como Project Suncatcher que promete entrenar a la inteligencia artificial con energía solar directa.

La noticia la ha adelantado The Wall Street Journal y pinta a que la carrera por la IA se nos va de las manos — en el buen sentido. Porque si te paras a pensarlo, es una jugada con mucha lógica: el Sol es la fuente de energía más estable y abundante que existe, y en el espacio no hay nubes ni noches que arruinen la eficiencia de los paneles. Google lleva tiempo detrás de esta idea y ya tiene un plan con fases concretas.

¿De qué va el Project Suncatcher?

El plan de Google consiste en enviar pequeños racks de servidores a satélites, probarlos y luego escalar el sistema a una constelación en órbita baja terrestre. El objetivo es que estos satélites se alimenten exclusivamente de luz solar y procesen tareas de IA usando los chips TPU Trillium de sexta generación de la compañía. Sundar Pichai lo explicó en una entrevista reciente con Fox News, donde confirmó que el primer prototipo de Suncatcher está previsto para 2027. La idea es empezar pequeño: un puñado de satélites, unas pocas pruebas de entrenamiento de modelos y, si funciona, escalar a lo bestia.

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SpaceX pondrá los cohetes, claro. Y aunque las negociaciones con la empresa de Elon Musk no son exclusivas —Google también está hablando con otros socios de lanzamiento, según fuentes cercanas a las conversaciones—, la realidad es que tener cohetes reutilizables como los Falcon o el futuro Starship en la ecuación abarata mucho los números.

Las cuentas que no acaban de cuadrar

Aquí empieza lo interesante. Google estima que cuando el precio por kilogramo para enviar carga a órbita baja terrestre baje hasta los 200 dólares, el coste energético de un centro de datos espacial será comparable al de uno terrestre. El problema es que ahora mismo el coste ronda entre los 1.500 y los 2.000 dólares por kilo con lanzadores tradicionales.

SpaceX está trabajando para reducir esa cifra drásticamente con Starship —Elon Musk lleva meses calificando los centros de datos orbitales como “el próximo gran hito” de su compañía—, y hay proyecciones optimistas que hablan de 60 dólares por kilogramo a medio plazo. Pero del dicho al hecho hay un trecho. Y en el espacio, cualquier error se paga carísimo.

Por si fuera poco, la viabilidad técnica tiene más interrogantes que certezas. Google ha publicado que sus servidores espaciales se comunicarán mediante enlaces ópticos con multiplexación densa, capaces de alcanzar hasta 10 Tbps por enlace. Suena maravilloso, pero mantener decenas de satélites volando a distancias de unos cientos de metros entre sí sin que choquen requiere un sistema de control con inteligencia artificial que todavía no existe a esa escala. Además, disipar el calor de los procesadores en el vacío y proteger la memoria HBM contra la radiación y los errores es un desafío de ingeniería descomunal.

Expertos en sistemas espaciales ya han levantado la ceja. Volar en formaciones tan compactas no se ha probado nunca a gran escala, y la influencia de la gravedad, el arrastre atmosférico y otras perturbaciones orbitales exigiría ajustes constantes que rozan lo imposible con la tecnología actual. La idea es brillante, pero huele a ciencia ficción de la que tarda una década en aterrizar — si es que aterriza.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. El proyecto tiene el sello de dos gigantes con capacidad real de ejecución, plazos concretos y un problema energético legítimo que resolver. Pero los desafíos de ingeniería son tan bestias que el escepticismo está más que justificado — crucemos los dedos para que no acabe siendo otro Loon de Google con cohetes de Musk.

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El resumen para vagos (TL;DR)