‘La Promesa’: El fatal accidente de Adriano involucra a uno de sus hijos, ¿quién está detrás?

La situación de Alonso se volverá insostenible, obligándolo a actuar desde diferentes frentes para defender a los suyos en 'La Promesa'. Durante este nuevo capítulo, el marqués tomará la determinación de acudir a las autoridades competentes. Su intención principal será contactar con la Guardia Civil para denunciar los abusos que sufre.

Sin embargo, su mayor adversario demostrará, una vez más, su absoluta falta de escrúpulos y dejará claro hasta dónde estará dispuesto a llegar para salirse con la suya. El duque de Carril frenará en seco cualquier intento de demanda mediante una amenaza devastadora.

Cuidado con el duque de Carril, es más peligroso de lo que parece… #LaPromesa



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El chantaje será muy claro: si Alonso decide dar un paso al frente y hablar con los agentes, el duque hará público el supuesto secuestro de su hija dentro de los muros del recinto. Esta revelación provocaría un escándalo monumental que destruiría por completo la imagen pública y el prestigio de los propietarios de la finca ante toda la aristocracia. Ante este panorama en ‘La Promesa’, el marqués se verá obligado a retroceder y cancelar su llamada a las autoridades.

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La imposibilidad de ejecutar su denuncia inicial obligará a Alonso a diseñar un nuevo plan de contingencia de forma urgente. Al comprender que no podrá atacar directamente a su rival sin salir gravemente perjudicado, optará por centrar todos sus esfuerzos en fortalecer su posición desde otro ángulo estratégico. El objetivo prioritario del noble pasará a ser la protección de Curro y la consolidación de su intachable reputación frente a la exigente alta sociedad de la época.

La crónica social que desatará una guerra familiar sin precedentes

La crónica social que desatará una guerra familiar sin precedentes | Fuente: La Promesa en X

Alonso comunicará oficialmente que Curro se convertirá en el protagonista absoluto de una importante crónica social. Este movimiento mediático buscará limpiar y elevar la imagen del joven, un paso considerado fundamental en pleno proceso legal y social para intentar recuperar el ansiado título de Barón de Linaja. Con esta maniobra, Alonso dejará claro que utilizará toda su influencia y sus extensos contactos para garantizarle a su hijo el futuro brillante que considera justo.

Lorenzo y Leocadia montarán en cólera nada más conocer los planes de futuro del marqués. Ambos personajes estallarán de furia ante la simple idea de otorgar semejante nivel de visibilidad pública al joven. La raíz de este profundo rechazo radicará exclusivamente en el origen bastardo del muchacho.

Las serias dudas sobre el duque y el consejo inesperado en ‘La Promesa’

Las serias dudas sobre el duque y el consejo inesperado en ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

Vera comenzará a experimentar un profundo cambio de perspectiva respecto a su propio progenitor. Un comentario aparentemente inofensivo y muy casual pronunciado por Julieta actuará como el detonante perfecto para que la joven empiece a atar cabos sueltos. Las piezas del rompecabezas mental de Vera comenzarán a encajar de una manera completamente distinta a la que ella imaginaba hasta ese momento en ‘La Promesa’.

Muy atentos a los próximos capítulos de #LaPromesa... 👀 pic.twitter.com/NBBwz0ghxI — La Promesa (@lapromesa_tve) May 10, 2026

Por primera vez desde que comenzó todo este calvario personal, Vera se planteará muy seriamente que su padre no estará actuando movido por un verdadero instinto protector hacia ella. La joven intuirá con gran perspicacia que las intenciones del duque de Carril esconderán intereses muchísimo más oscuros, egoístas y calculadores.

En medio de esta fuerte tormenta personal, Teresa se convertirá en un apoyo completamente fundamental al compartir exactamente las mismas sospechas sobre el aristócrata. Para intentar arrojar luz sobre este oscuro y enrevesado asunto, Teresa le propondrá a la joven una solución mucho más directa y valiente. Le sugerirá recurrir a la madre de Vera para buscar las respuestas definitivas.

El ultimátum a los empleados de ‘La Promesa’ y el rechazo a Petra

El ultimátum a los empleados de ‘La Promesa’ y el rechazo a Petra | Fuente: La Promesa en X

Cristóbal decidirá intervenir con mano de hierro para atajar un problema que amenazará con desestabilizar por completo la armonía de todos los trabajadores. El mayordomo perderá la paciencia de manera definitiva y reprenderá con inusitada dureza a Ricardo y Pía. El motivo central de este severo e incómodo castigo serán los continuos enfrentamientos y las acaloradas discusiones que ambos protagonizarán a la vista de todo el personal.

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Cristóbal lanzará una advertencia al asegurar que no tolerará ni un solo desliz más ni consentirá nuevas escenas públicas que dañen la imagen del servicio de ‘La Promesa’. Ricardo comenzará a mostrar una desconfianza cada vez más hostil y agresiva hacia Pía.

Paralelamente a este gran conflicto, la dinámica entre otros miembros del equipo también sufrirá altibajos muy significativos. Petra insistirá una y otra vez en sus intentos de mediar en la situación y recuperar cierta cercanía afectiva con Santos. Sin embargo, sus enormes esfuerzos resultarán completamente inútiles y frustrantes.

Un accidente evitable y las graves sospechas de María Fernández

Un accidente evitable y las graves sospechas de María Fernández | Fuente: La Promesa en X

Jacobo intentará facilitar la compleja adaptación de Adriano a su nueva realidad de vida. Para lograr este ambicioso objetivo, le propondrá un ejercicio práctico y metódico consistente en memorizar minuciosamente los espacios hasta conseguir controlar toda la casa de forma autónoma. Inicialmente, la idea parecerá una táctica excelente para fomentar su valiosa independencia y mejorar su estado de ánimo.

No obstante, este proceso de aprendizaje sufrirá un revés. Adriano se confiará en exceso al creer equivocadamente que ya dominará a la perfección el entorno físico, lo que derivará en una situación de peligro inminente. Estará a punto de sufrir un grave accidente que involucrará a uno de sus propios hijos.

Para cerrar este capítulo, María Fernández acaparará gran parte del protagonismo al desarrollar un fino instinto detectivesco. La carismática empleada empezará a sospechar de las extrañas y rebuscadas explicaciones que Carlo ofrecerá sobre su vínculo con Estefanía. Las versiones del hombre no terminarán de cuadrar en la mente analítica de María, quien intuirá claramente que la pareja estará ocultando información de vital importancia para todos.