Martha Stewart (84 años) desvela su truco del desayuno saludable: solo una vez a la semana tras caminar

Reconócelo: pensar en un desayuno de domingo con croissants y huevos escalfados te pone los dientes largos. Pero hacerlo a diario, a tus 40 y tantos, ya te hace dudar. Pues bien, Martha Stewart tiene 84 tacos y ha resuelto el dilema con un truco que no te va a dejar indiferente. La empresaria, gurú del estilo de vida y reina del orden, disfruta del desayuno completo —sí, ese con bollería y todo— solo una vez a la semana, y siempre después de una caminata enérgica. El resto de la semana se la juega con un zumo verde y un yogur casero.

Por qué el cuerpo no necesita un festín cada mañana

La clave no está en eliminar el placer, sino en distinguir el hábito del placer. Martha lo repite siempre que puede: 'No necesito carbohidratos, grasas y azúcares todos los días'. No es un capricho de juventud, es fisiología pura. Reservar un desayuno calórico para ocasiones concretas hace que lo disfrutes de verdad y que tu cuerpo lo gestione mejor. El fin de semana, cuando se reúne con amigos o se da un paseo a caballo, se permite los croissants de su panadería favorita en Nueva York, huevos Benedict y galletas de suero de leche. Pero solo entonces.

El desayuno diario de Martha, de lunes a viernes, es otra cosa. Nada de pasar hambre: un zumo verde con espinacas, apio, perejil, pepino, jengibre y media naranja con piel (todo de su huerta), un capuchino con leche de su granja y un yogur casero con germen de trigo y un huevo. Te contamos esto y ya tienes la excusa para probarlo mañana.

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El ejercicio antes de comer cambia las reglas

Aquí está el verdadero as bajo la manga. Martha madruga antes de las cinco de la mañana, hace pilates, cuida su finca y, cuando toca desayuno especial, siempre ha movido el cuerpo de forma intensa justo antes. No es una manía: el músculo activo utiliza los carbohidratos de forma mucho más eficiente que el músculo en reposo. De hecho, la ciencia nos recuerda que el ejercicio previo a una comida calórica minimiza los picos de glucosa y la acumulación de grasa. Vamos, que si te das un paseo rápido de 30 minutos antes de sentarte a la mesa, el cuerpo aprovecha mejor el combustible y tú te quedas más saciado.

Más allá del metabolismo, hay un componente psicológico. Cuando te has ganado ese desayuno con esfuerzo físico, lo saboreas de otra manera. No es un atracón, es un premio. Esa es la filosofía de Martha: movimiento y comida placentera en su justa medida.

Lo que nos enseña Martha Stewart sin pretenderlo

Muchos gurús de la longevidad hablan de ayunos intermitentes y restricciones casi militares. Martha, sin embargo, nos da una lección de equilibrio sin dramas. Su truco no es una dieta; es un acuerdo con el cuerpo. Funciona porque no convierte la comida en enemiga, sino que la pone en su sitio. Y la prueba de fuego es que ella, con 84 años, se levanta antes que todos nosotros y sigue al pie del cañón.

Si estás pensando en imitarlo, el paso más sencillo es reservar el desayuno 'goloso' para el domingo por la mañana después de andar media hora. El resto de días, un batido verde con fruta entera y yogur te va a sentar de lujo. El cuerpo te lo agradecerá y, como dice Martha, el placer sabe mucho mejor cuando no lo conviertes en rutina. Ahora te toca contarlo.

🧠 Para soltarlo en la cena

El cuerpo aprovecha mejor los carbohidratos si los ganas con movimiento.