eSports y fatiga: el impacto del agua con gas en la concentración de los jugadores profesionales

Mantener la atención plena durante horas frente a una pantalla puede ser agotador y tremendamente exigente para el cerebro, lo que lleva a los jugadores de eSports y otros profesionales que trabajan frente al PC durante horas a tener que lidiar con situaciones realmente exigentes y que provocan fatiga.

Sin embargo, la ciencia, en la búsqueda de soluciones, ha encontrado cómo el agua con gas impacta en la concentración de los jugadores profesionales y de cualquier persona que trabaja en un ordenador. Un estudio revela cómo las burbujas activan el cerebro de forma instantánea y natural.

REVOLUCIÓN DEL AGUA CON GAS EN LOS ESPORTS

Mantener la atención plena frente a una pantalla es un reto extremo para nuestro cerebro. El agotamiento cognitivo suele aparecer tras horas de esfuerzo mental intenso y constante. Recientemente, un estudio de la Universidad de Tsukuba en Japón ha revelado un hallazgo realmente sorprendente.

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Según su conclusión, el consumo de agua con gas ayuda a mitigar la fatiga en los eSports. El equipo liderado por Shion Takahashi analizó este fenómeno, llegando a la conclusión de que las burbujas activan el sistema nervioso de forma mecánica.

De esta manera, permite aumentar el estado de alerta sin necesidad de utilizar estimulantes químicos, siendo una alternativa saludable para todos aquellos que compiten al más alto nivel profesional. Así lo demuestra una investigación publicada en la revista Computers in Human Behavior Reports.

Tradicionalmente, los jugadores de eSports recurrían a cafeína o bebidas energéticas con altas cantidades de azúcar para forzar la química cerebral, pero suelen provocar un bajón energético posterior. Sin embargo, esto no sucede con el agua carbonatada.

El agua con gas, sin embargo, ofrece una solución mucho más equilibrada, destacando por su sencillez y por su alta efectividad inmediata. El estímulo sensorial de la carbonatación actúa directamente sobre nuestra capacidad de reacción.

En el estudio se asegura que su consumo ayuda a mantener la precisión en la toma de decisiones críticas bajo presión.

EL LABORATORIO DE RESISTENCIA DE LOS ESPORTS

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Después de conocer los 4 ajustes de Windows necesarios para reducir la fatiga ocular en el PC, hay que recordar que los eSports son un escenario ideal para el estudio de la fatiga mental extrema. Se trata de un entorno en el que un solo milisegundo de retraso puede suponer una derrota.

Esto lleva a que los jugadores profesionales se vean sometidos a una elevada carga cognitiva que agota sus recursos. En esta ocasión, se realizó un experimento con 16 jugadores jóvenes en sesiones de juego ininterrumpido, evaluando su función ejecutiva a través del test psicológico de Stroop.

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La finalidad era la de medir la precisión y la velocidad de respuesta cerebral. Tras tomar distintas bebidas, se pudieron encontrar grandes diferencias. Mientras que el grupo que bebió agua sin gas sufrió una caída de rendimiento, quienes consumieron agua con gas consiguieron mantener su estabilidad mental intacta.

Las burbujas funcionan de manera que mantienen el cerebro activo mediante una señal de "reinicio", evitando el deterioro de las funciones ejecutivas durante las tareas más prolongadas.

MECANISMOS DE ALERTA CEREBRAL EN LOS ESPORTS

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Más allá de saber que decir palabrotas es beneficioso para aliviar el dolor y mejorar el rendimiento físico, es importante ser conscientes de que la burbuja del agua con gas puede influir en la capacidad de razonamiento de un competidor de eSports.

La respuesta se encuentra en la conexión directa entre la boca y el encéfalo. El dióxido de carbono activa receptores específicos denominados canales TRPA1 en la boca. Estos receptores envían información táctil directamente a las estructuras profundas del cerebro.

La estimulación del nervio trigémino da lugar a una respuesta de activación muy potente. Se activa el sistema reticular ascendente, que regula el ciclo de vigilia. Esto eleva el estado de alerta de manera mecánica y natural. En los eSports, esta vía sensorial directa es más rápida que cualquier proceso químico.

A diferencia de lo que sucede con la cafeína, el agua con gas no interviene en los receptores de adenosina. Al no ser metabolizada por el hígado, el efecto que genera es casi instantáneo.

En el estudio se pudo confirmar cómo el agua carbonatada permite combatir la fatiga, lo que no solo es algo positivo para los jugadores profesionales de eSports, sino para todos aquellos que permanecen muchas horas con atención al frente del PC o en otras actividades.