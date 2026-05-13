Islandia implantó la semana laboral de 4 días en 2019: los resultados dan la razón a la Generación Z

Reconócelo: la Generación Z lleva años pidiendo trabajar menos horas y el resto del mundo los miraba con escepticismo. Pero resulta que los datos les están dando la razón. Islandia implantó la semana laboral de 4 días en 2019 y, siete años después, los números hablan solos: la productividad ha subido un 1,5% anual y la economía del país creció un 4,9% en 2025, casi el triple que la media europea.

El experimento islandés que calla bocas

Cuando en 2019 el gobierno islandés empezó a probar la jornada de 36 horas semanales —sin recortar salarios—, muchos pronosticaban el caos. Se temía que trabajar menos tiempo mandara la productividad al suelo, que las empresas perdieran dinero y que la economía se resintiera. Pero lo que pasó fue justo lo contrario.

Un antecedente clave fueron los ensayos de 2015 a 2019 en Reikiavik, con más de 2.500 trabajadores. Aquello ya demostró que la productividad se mantenía o incluso mejoraba al reducir la jornada. Ahora, con el 86% de los empleados acogidos al sistema, la tendencia se ha consolidado. Además la economía islandesa se disparó con un crecimiento del 4,9% en 2025, muy por encima del 2% de la media europea. Así lo recoge el diario Trendencias, que analiza los últimos datos oficiales de la isla.

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La clave está en la organización, no en trabajar más

El truco no fue magia, sino pura lógica. Las empresas y los empleados se sentaron a reorganizar el día a día: reuniones más cortas, eliminación de tareas inútiles, descansos más eficientes y una apuesta fuerte por la digitalización. Según explica la documentación de Wikipedia sobre la semana laboral de cuatro días, el experimento islandés es uno de los más estudiados del mundo.

En Islandia, la tecnología ha sido la gran aliada. Su infraestructura de Internet, de las más avanzadas de Europa, permite automatizar procesos y ahorrar horas de trabajo repetitivo. Y esto no es casualidad: la Generación Z llega a las empresas con un dominio tecnológico que a los que somos un poco más mayores nos lleva años aprender. Son, literalmente, nativos digitales que ya manejan herramientas de eficiencia antes de pisar la oficina.

Lo que Islandia ya sabe y nosotros todavía estamos discutiendo

Aquí la lección es clara. Una encuesta entre jóvenes reflejaba que el 81% de la Generación Z ya defendía que trabajar menos horas aumentaría la productividad y mejoraría la conciliación. Islandia ha sido el laboratorio perfecto y los resultados le dan la razón. En la redacción nos parece un puntazo y nos da una envidia sana. Que la productividad suba mientras trabajas 4 días a la semana y encima la economía mejore es como encontrar un billete de 20 euros en un abrigo que no te ponías desde el año pasado.

Eso sí, no vale con copiar el modelo y ya está. La clave está en adaptarlo a cada empresa y a cada cultura laboral. Porque si en tu oficina las reuniones duran dos horas y media y luego nadie se levanta a por un café en condiciones, lo de los 4 días no te va a salvar. Lo demostraron los islandeses: primero reorganizas, luego reduces horas. Y nosotros, mientras, miramos el jueves como un viernes lejano. Cosas de la vida adulta.

🧠 Para soltarlo en la cena

La semana de cuatro días aumentó productividad, crecimiento y bienestar.