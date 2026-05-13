Tebas ataca a Florentino Pérez tras el espectáculo de ayer y le tacha de "mentiroso" y "victimista"

Javier Tebas no se ha mordido la lengua este martes en Santander. El presidente de LaLiga ha respondido a las acusaciones de Florentino Pérez con dos palabras que ya están ardiendo en redes: mentiroso y victimista.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Dos pesos pesados del fútbol español lanzándose pullas en público, con el Real Madrid de por medio y unas elecciones a la vista. El culebrón de LaLiga suma un capítulo jugoso esta semana.

Lo que Tebas ha soltado en Santander sobre Relevo

El detonante ha sido el caso Relevo. Florentino Pérez aseguró que aquel medio ya desaparecido se creó con financiación de LaLiga para atacar al Real Madrid. Una acusación gorda que Tebas ha querido desmontar este martes. Según el presidente de la competición, eso es un ejemplo más de que Florentino miente a la carta: ha hablado de 25 millones, de 10, de cifras que bailan a conveniencia. “Es mentira. Han venido hasta a ver las cuentas”, ha dicho en un acto junto al presidente del Racing de Santander.

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Tebas además ha tirado de ironía. Ha recordado que él es madridista —“aunque ahora mismo estoy hibernando”— y le da pena que el Real Madrid, con todo su prestigio, tenga que ir con la mentira por bandera. El tono no ha sido conciliador: “Se lo he dicho por la red social X”. Ojo con eso.

Florentino y el ‘victimismo de la persecución’

Pero la frase que va a rodar esta semana es otra. Tebas ha lamentado que Florentino viva “del victimismo de la persecución”, un latiguillo que el madridismo usa a menudo y que ahora recibe su propio zasca desde la patronal. Tebas tras las declaraciones de Florentino ha lamentado que haya vuelto a trasladar un bulo. “Es triste que un hombre como Florentino, con el prestigio empresarial que tiene y lo que ha hecho por el Real Madrid, tenga que entrar a mentir”, ha añadido.

El presidente de LaLiga no ha ocultado su enfado. En su opinión, el máximo mandatario blanco repite el guion de siempre: cuando algo no le gusta, se convierte en víctima. Y esta vez, con las elecciones del Real Madrid en el horizonte, el ruido sube de volumen.

Este culebrón no es nuevo: Tebas vs Florentino, la guerra infinita

El enfrentamiento entre ambos dirigentes viene de lejos. La Superliga fue el pico máximo, pero llevan años intercambiando dardos. Tebas siempre ha sido un verso suelto: a veces madridista hibernado, otras azote del club más laureado. La novedad aquí es la contundencia: llamar mentiroso y victimista a Florentino Pérez en público es un paso más.

Lo cierto es que el fútbol español no necesita más trincheras. Con los clubes ahogados por el control económico y los derechos televisivos, ver a los dos líderes enzarzados en bulos y victimismos cansa a cualquiera. Pero el morbo funciona, y las redes se frotan las manos. ¿Cuánto aguantará Florentino sin responder? Las elecciones del Real Madrid son inminentes, y un enemigo externo siempre moviliza a la afición. Mientras, Tebas parece dispuesto a no callarse.

El chisme en 3 claves (TL;DR)