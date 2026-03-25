Te cuelan falsificaciones y reseñas falsas en Amazon, AliExpress, Temu y Shein: las marcas luchan a diario contra un negocio millonario

¿Alguna vez has comprado algo en Amazon, AliExpress, Temu o Shein y al recibirlo has pensado, esto no era lo que parecía? ¿O has visto un producto con miles de reseñas de cinco estrellas y aun así el resultado ha sido un desastre? No es casualidad. Detrás de muchas compras online hay un problema del que se habla poco, pero que mueve millones, las falsificaciones y las reseñas falsas.

Las grandes plataformas llevan años luchando contra este fenómeno porque afecta directamente a la confianza del cliente. El problema es que, al mismo tiempo que crece el comercio online, también crecen las redes que intentan colar productos falsos y manipular opiniones para vender más.

Es una batalla silenciosa, plataformas, marcas, inteligencia artificial, estafadores y consumidores forman parte de un juego en el que no siempre es fácil distinguir lo real de lo falso.

Publicidad

Un negocio millonario que se esconde entre reseñas de cinco estrellas

Amazon bloquea cada año millones de productos falsificados antes incluso de que lleguen a ser visibles para los clientes. Fuente: Agencias

Las falsificaciones en internet no son algo puntual ni casos aislados. Es una industria global que aprovecha el enorme volumen de ventas de los marketplaces para camuflarse entre productos legítimos. En plataformas donde venden millones de vendedores externos, controlar todo lo que se publica es un reto constante, y ahí es donde entran los sistemas de control y la inteligencia artificial.

Para entender la dimensión del problema basta con un dato, Amazon bloquea cada año millones de productos falsificados antes incluso de que lleguen a ser visibles para los clientes. Lo mismo ocurre con las reseñas falsas, que se cuentan por cientos de millones. El objetivo de estas opiniones fraudulentas es muy claro, inflar la puntuación de un producto para que el algoritmo lo posicione mejor y venda más. Es decir, no buscan engañar a una persona, buscan engañar al sistema.

Así intentan las plataformas frenar las falsificaciones y las reseñas fake

En el caso de Amazon, su sistema conecta la reseña con el producto, el vendedor y el historial de opiniones. Fuente: Agencias

Las grandes compañías tecnológicas no se limitan a borrar productos cuando alguien se queja. Utilizan sistemas automáticos que analizan patrones de comportamiento, cómo escribe un usuario, desde dónde publica, cuántas reseñas hace, si están relacionadas entre sí, si ese vendedor ya ha tenido problemas antes o si el producto cambia de nombre constantemente para evitar controles.

En el caso de Amazon, su sistema conecta la reseña con el producto, el vendedor y el historial de opiniones para detectar comportamientos sospechosos en cuestión de segundos. Si detecta un patrón extraño, la reseña se bloquea antes de publicarse o se envía a revisión. El problema es que esto es una carrera constante: cuando las plataformas mejoran sus sistemas, los estafadores cambian de método.

El problema no es solo la oferta: también es la demanda

hay que aprender a desconfiar un poco más, a mirar un poco mejor y a no dejarse llevar solo por el precio o por las estrellas. Fuente: Agencias

Aquí está una de las claves de todo este negocio, las falsificaciones existen porque hay gente que las compra. En países como España, el consumo intencionado de productos falsos es de los más altos de Europa, lo que demuestra que no todo el problema está en las plataformas o en los vendedores, sino también en el comportamiento del consumidor.

Además, muchas estafas no vienen en forma de producto falso, sino de tiendas online que imitan a las originales, correos de phishing o vendedores que intentan sacar la conversación fuera de la plataforma para evitar las protecciones al comprador. Por eso, más allá de la tecnología que utilicen Amazon, AliExpress, Temu o Shein, la última barrera de seguridad sigue siendo el propio usuario.

Comprar por internet nunca ha sido tan fácil, pero tampoco tan complejo. La comodidad de recibir cualquier cosa en casa en 24 horas tiene un precio, hay que aprender a desconfiar un poco más, a mirar un poco mejor y a no dejarse llevar solo por el precio o por las estrellas. Porque en internet, como en la vida, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, normalmente no lo es.